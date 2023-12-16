Ошибочное убийство израильских заложников в Газе: СМИ описали последние секунды жизни пленных

Солдаты Армии обороны Израиля случайно убили троих своих сограждан, похищенных боевиками ХАМАС. Представитель ЦАХАЛ объяснил, что происходило в Газе перед этой трагедией.

Убийство трех граждан Израиля, являвшихся заложниками ХАМАС, произошло в пятницу, 15 декабря. Бойцы ЦАХАЛ по ошибке застрелили Йотама Хаима, Самера Талалка и Алона Шамриза.

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Что произошло перед трагедией

Как пояснил представитель ЦАХАЛ, трое мужчин вышли из здания в десятках метров от позиции израильских военных. Эти заложники были без рубашек. Они махали белым флагом. По словам неназванного военного чиновника, по крайней мере, один из солдат "почувствовал угрозу и открыл огонь". Издание отмечает, что стрелял по ним больше, чем один боец Армии обороны Израиля.

Два израильских заложника погибли сразу на месте. Третий с огнестрельными ранениями забежал обратно в здание. После этого солдаты ЦАХАЛ услышали крик помощи на иврите, и командир бригады приказал прекратить огонь. Однако раздался еще один выстрел. В результате третий заложник скончался позже. Пока уточняется, какой из выстрелов унес его жизнь.

Как отреагировал ЦАХАЛ на убийство заложников

Представитель ЦАХАЛ назвал этот инцидент трагическим событием. Он подчеркнул, что эти военные нарушили правила ведения боевых действий Армии обороны Израиля.

Этот чиновник также объяснил, что в этом районе продолжаются интенсивные бои. Палестинские боевики передвигаются в гражданской одежде, надевая кроссовки и джинсы. По его словам, ХАМАС пытается затащить бойцов ЦАХАЛ в ловушки.

В сотнях метров от этого места было здание с маркировкой SOS, и мы все еще проверяем, есть ли связь между этим зданием и заложниками,

– заявил собеседник.

Он предположил, что заложники перед трагедией могли сбежать или быть покинутыми похитителями.

, пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что Армия обороны Израиля официально признала убийство трех заложников на севере Сектора Газы. По его словам, солдаты ошибочно приняли этих мужчин за "угрозу". ЦАХАЛ взял ответственность на себя. В настоящее время идет расследование.



Ошибочно убиты израильские заложники / Фото CNN

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