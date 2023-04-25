Пошел работать охранником по совету гадалки: в России сняли рекламу службы в исправительной колонии

В России уже не знают, как заставлять россиян работать в исправительных колониях. Очевидно, из-за оттока кадров там решили снять рекламу о престижности работы с российскими убийцами и насильниками. Ну, было бы странно, если бы из этого вышло что-то адекватное, не правда ли?

Маразматический ролик возник в русских телеграмм-каналах. События разворачиваются в исправительной колонии.

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О чем рассказывает ролик россиян

Герой видео пошел к бабе Нине, которую играет молодая женщина. Она сказала, что сейчас мужчина работает на заводе и это, мол, плохая примета.

Если форму ФСИП с утра не одеваешь, то и в жизни ничего не удастся,

– говорится в мотивирующем ролике.

В ролике, который, кажется, сняли 8-классники, показали "счастливого" мужчину, который "сделал правильный выбор". Теперь он каждый день работает с зеками, зато одет в форму ФСИП.

"Мотивирующий" ролик о российской колонии: смотрите видео

Добавим, что операторский "талант" окупантов не имеет предела. Еще год назад российские пропагандисты сняли и распространили по сети видео из уничтоженного театра Мариуполя. Они, прогуливаясь буквально по трупам гражданских мариупольцев, рассказывали о "взрыве в штабе "Азова".

На погибших мирных мариупольцах не было ни формы, ни касок, ни бронежилетов. Однако цинизм россиян давно не удивляет. Россияне понесут ответственность за каждого из 5 тысяч мариупольцев, жизнь которых унес Путин и граждане России.