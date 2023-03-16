Не понимают, что это не о маленькой войне, – ОПУ об отказе "Оскара" от выступления Зеленского

Самая престижная кинопремия "Оскар" уже во второй раз отказала в выступлении президенту Владимиру Зеленскому. Это свидетельствует об уровне понимания организаторами мероприятия современного мира.

А также об их уровне эрудиции и интеллекте. Такое мнение 24 Каналу выразил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Организаторы "Оскара" до сих пор живут в довоенных иллюзиях

Подоляк подчеркнул, что позиция организаторов и руководителей кинопремии выглядит очень странно. Они говорят очередное "мы вне политики", а вместо этого отдают награду манифесту "Навальный". Это четко показывает их позицию и не имеет других трактовок.

Так, вероятно, эти люди до сих пор живут в довоенных иллюзиях. Для них Украина где-то далеко, а Россия – это что-то большое и мощное. Поэтому наше государство должно масштабировать работу, чтобы до конца объяснить всему современному миру, что сегодня действительно важно. Война в Украине это даже не о территориях или ценностях, а вообще о будущем существовании человечества.

Немного удивительно, что Голливуд, который должен об этом постоянно говорить, который снимает эти патриотические фильмы, не понимает ключевого. Украина – это не о маленькой войне в неизвестном для них регионе. Это о фундаментальных ценностях, в которых они будут существовать следующие 50 лет,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Подоляк об отказе "Оскара" от выступления Зеленского: смотрите видео

Речь Навальной показывает, что не так с российской оппозицией

В то же время на сцене "Оскара" выступила Юлия Навальная – жена российского оппозиционера Алексея Навального. Подоляк назвал ее речь "немного странной".

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Так, Навальная говорила о преследовании своего мужа и узурпации в России. В то же время ни слова не сказала о том, что эта узурпация привела к ключевой трагедии XXI века – полноценной войне с Украиной.

Это говорит о неправильной приоритезации в семье Навальных и вообще в российской либеральной оппозиции,

– объяснил советник главы ОПУ.

Он подчеркнул, что Россия в ее нынешнем виде не может существовать. Даже если будет замена Владимира Путина на кого-нибудь другого. Так, если страна-агрессор с точки зрения политического устройства останется в таком же виде, то ее ценности даже с частичной сменой политических элит фундаментально не изменятся. А для нас это небезопасно.

"Эту войну нужно закончить не только территориально, но и тем, чтобы в России началась трансформация, в частности, ценностного уровня", – подытожил Подоляк.