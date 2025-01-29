Австралиец Дженкинс, который воевал в ВСУ и оказался в российском плену, может быть жив

Ранее в сети появилось видео, на котором российские захватчики утверждают о якобы казни австралийца Оскара Дженкинса, который воевал на стороне Украины. Сейчас российские власти утверждают, что гражданин Австралии жив.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова премьер-министра Австралии Энтони Альбанизи в комментарии телеканалу ABC.

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Жив ли австралиец, оказавшийся в российском плену

Австралийский премьер сообщил, что их гражданин Оскар Дженкинс, который воевал на стороне Украины против России, а позже оказался во вражеском плену, и о гибели которого сообщали российские пропагандисты, может быть живым и находится под стражей в России. Альбанизи отметил, что получил от российских властей подтверждение, что Дженкинс жив.

Сейчас Министерство иностранных дел и торговли Австралии ищет подтверждение.

Это заявление российских властей нашему департаменту... Мы получили эту информацию через Министерство иностранных дел и торговли, но мы ищем подтверждение,

– подчеркнул министр.

Сообщается, что состояние здоровья пленного австралийца нормальное, но официальных подтверждений нет. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг отметила, что России дали четко понять, что они обязаны обращаться с Дженкинсом гуманно.

Если же в российском плену отношение будет другим, а военный не получит надлежащей защиты, то, по словам Вонг, ответ будет однозначным. Она добавила, что сейчас Австралия сотрудничает с международными организациями, чтобы получить доступ к Дженкинсу, проверить состояние его здоровья и освободить из плена.