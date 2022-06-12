Подлое нападение россиян на рассвете 24 февраля украинцы не забудут никогда. Враг начал полномасштабную войну на уничтожение нашего народа, которая длится уже 109 дней.
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Тяжелое ранение и реабилитация пограничника
Утром 24 февраля враг совершил обстрел пограничников на Черниговщине. В результате атаки россиян старший лейтенант Госпогранслужбы Виктор Деревянко получил тяжелое ранение – осколок вошел в сердце.
Его повезли на операцию в черниговский госпиталь, после чего его ждала транспортировка в Киев – нужно было вытащить осколок из сердца.
Когда врачи получили мою карту, удивленно спросили, как я выжил. Я сказал, что нужно жить еще, нужно служить. Нужно выгонять из Украины российских кафиров, а затем строить дом и создавать семью,
– рассказал воин.
Война России против Украины: последние новости
- Российские кафиры пытаются вывезти из Украины все, что им попадется под руку. Они воруют унитазы , носки, бойлеры и даже собачьи будки. Что касается последнего, то существует вероятность, что таким образом они собираются обеспечить себя жильем, потому что назвать жилищем дома оккупантов из русской глубинки крайне затруднительно.
- Россияне снова произвели обстрел Днепропетровщины из "Ураганов". К сожалению, огонь врага унес жизни мирной украинской женщины. Также известно о разрушении домов.
- Во временно оккупированном Мелитополе россияне в надежде выслужиться перед своим руководством, попытались симитировать поддержку Путина среди свободных украинцев. Они выделили миллион рублей на проведение автопробега и начали предлагать людям деньги за участие в акции. Врагу удалось собрать 8 автомобилей , 2 водителя в страхе перед местью украинцев отказались цеплять на машины российские флаги.
- В Рубежном нашим героическим воинам удалось накрыть командный пункт с чеченцами. Бои на Востоке продолжаются, отступать несмотря на бешеные потери враг не собирается.