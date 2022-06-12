Підлий напад росіян на світанку 24 лютого українці не забудуть ніколи. Ворог розпочав повномасштабну війну на знищення нашого народу, яка триває вже 109 днів.

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Важке поранення та реабілітація прикордонника

Зранку 24 лютого ворог здійснив обстріл прикордонників на Чернігівщині. Внаслідок атаки росіян старший лейтенант Держприкордонслужби Віктор Дерев’янко отримав важке поранення – осколок зайшов воїну у серце.

Його повезли на операцію до чернігівського шпиталю, після чого його чекало транспортування до Києва – потрібно було витягнути осколок з серця.

Коли лікарі отримали мою карту, то здивовано запитали, як я вижив. Я сказав, що потрібно жити ще, потрібно служити. Потрібно виганяти з України російських окупантів, а потім будувати будинок та створювати сім'ю,

– розповів воїн.

Війна Росії проти України: останні новини

Російські окупанти намагаються вивезти з України усе, що їм трапиться під руку. Вони крадуть унітази, шкарпетки, бойлери та навіть собачі будки. Щодо останнього, то існує ймовірність, що таким чином вони збираються забезпечити себе житлом, тому що назвати помешканням будинки окупантів з російської глибинки вкрай важко.

Росіяни знову здійснили обстріл Дніпропетровщини з "Ураганів". На жаль, вогонь ворога забрав життя мирної української жінки. Також відомо про руйнацію будинків.

У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни у надії вислужитися перед своїм керівництвом спробували зімітувати підтримку Путіна серед вільних українців. Вони виділили мільйон рублів для проведення автопробігу та почали пропонувати людям гроші за участь в акції. Ворогу вдалося зібрати аж 8 автомобілів, 2 водії у страху перед помстою українців відмовилися чіпляти на машини російські прапори.

У Рубіжному нашим героїчним воїнам вдалося накрити командний пункт з чеченцями. Бої на Сході тривають, відступати попри шалені втрати ворог не збирається.

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