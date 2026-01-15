Инцидент произошел в городе Слупск. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Бабель".

Что известно об инциденте?

Этот случай произошел в строительной школе. Утверждается, что один из учителей систематически презирал учеников из Украины. Кроме оскорблений, он угрожал, что они не сдадут экзамены.

Мужчине не нравилось то, что украинцы в Польше имеют много льгот.

Сейчас учитель находится на больничном. А в полиции он отрицает обвинения и заявил, что аудиозапись с его голосом сгенерирована искусственным интеллектом. Польские ученики также не подтвердили, что учитель прибегал к оскорблениям.

Сообщалось также, что насмехались над украинскими учениками и одноклассники. Отец одного из украинцев рассказал, что во время перерывов те включали звуки взрывов и говорили "время прятаться".

А во время драки поляки кричали слова "украинские с*ки" и "хай идет к черту Украина".

Когда же мама одного из пострадавших пошла в полицию, то ей там отказали, потому что якобы не было участкового офицера.

Впрочем, ее заявление таки приняли на следующий день. Но до сих пор никаких обвинений не выдвинули. За дело также взялся Совет по образованию.

Что говорит городская власть?

У городских властей свои выводы, пишет TVN24.

Там говорят, что учитель украинских учеников не обзывал, а аудиозапись "смонтирована" и "манипулятивная".

По версии поляков конфликт начался во время занятий: украинцы якобы вели себя пренебрежительно во время демонстрации фильма ко Дню независимости Польши и получили замечание от учителя.

Мэрия также утверждает, что потом один из украинских подростков напал на польского вне территории школы. Впоследствии присоединились еще несколько ребят.

Польского школьника якобы толкали, заставляли становиться на колени и извиняться.

Затем началась драка.

