Інцидент стався у місті Слупськ. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Бабель".

Що відомо про інцидент?

Цей випадок стався у будівельній школі. Стверджується, що один із вчителів систематично зневажав учнів з України. Окрім образ, він погрожував, що вони не складуть іспити.

Чоловіку не подобалося те, що українці у Польщі мають багато пільг.

Наразі вчитель перебуває на лікарняному. А у поліції він заперечив звинувачення та заявив, що аудіозапис із його голосом згенерований штучним інтелектом. Польські учні також не підтвердили, що вчитель вдавався до образ.

Повідомлялося також, що насміхалися з українських учнів й однокласники. Батько одного з українців розповів, що під час перерв ті включали звуки вибухів і казали "час ховатися".

А під час бійки поляки кричали слова "українські с*ки" та "хай іде до біса Україна".

Коли ж мама одного з постраждалих пішла до поліції, то їй там відмовили, бо нібито не було дільничного офіцера.

Втім, її заяву таки прийняли наступного дня. Але досі жодних звинувачень не висунули. За справу також взялася Рада з освіти.

Що каже міська влада?

У міської влади свої висновки, пише TVN24.

Там кажуть, що вчитель українських учнів не обзивав, а аудіозапис "змонтований" та "маніпулятивний".

За версією поляків конфлікт почався під час занять: українці нібито поводилися зневажливо під час демонстрації фільму до Дня незалежності Польщі та отримали зауваження від учителя.

Мерія також стверджує, що потім один з українських підлітків напав на польського поза територією школи. Згодом доєдналися ще декілька хлопців.

Польського школяра нібито штовхали, змушували ставати на коліна та вибачатися.

Потім почалася бійка.

