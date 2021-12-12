"Ослаб, тяжело стоять и говорить": состояние здоровья Саакашвили оценит психиатр
Источник:"Sputnik Грузия"
В начале октября Михеил Саакашвили вернулся в Грузию, где был арестован и заключен в тюрьму. Впоследствии политик объявил голодовку, в результате чего его здоровье ухудшилось.
Для оценки состояния третьего грузинского президента собрали консилиум врачей. Один из медиков Григол Григолия сообщил, что в декабре 2021 в группу решили включить психиатра.
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Распространилась информация, что Саакашвили ослаб, ему тяжело стоять и говорить. Также у нас есть информация, что он получает большие дозы психотропных веществ, поэтому возникла необходимость посещения консилиумом экс-президента в больнице. И мы посмотрим, какое медикаментозное лечение он получает,
– сказал он.
В свою очередь врач политика отметила, что психотропные препараты ему назначили из-за проблем со сном.
Заключение Саакашвили: что известно
- Утром 1 октября Михеил Саакашвили обнародовал в социальных сетях видеообращение, в котором заявил, что вернулся на родину и находится в Батуми.
- Грузинская прокуратура сообщила, что третий президент прибыл в родную страну в ночь на 29 сентября. Политик спрятался в грузовике с молочной продукцией.
- После заключения он объявил голодовку, а впоследствии, по словам оппозиции, его состояние здоровья ухудшилось. Саакашвили 20 октября согласился на госпитализацию.
- Из тюрьмы Саакашвили написал письмо мэру Львова Андрею Садовому, в котором поблагодарил за слова поддержки. Также политик заявил, что он надеется "в ближайшее время вернуться" в Украину.
- Экс-президент Грузии 20 ноября прекратил голодовку из-за ухудшения самочувствия. Это произошло после перевода в военный госпиталь в грузинском городе Гори.