Недальновидная позиция США, – политолог о возможном ослаблении санкций

Reuters сообщает, что США планируют ослабить санкции против России. Кроме того, сейчас в США речь идет только об уступках со стороны Украины, а не России.

Политолог Олег Лесной в эфире 24 Канала отметил, что нынешняя позиция Дональда Трампа выглядит как недальновидная политика со стороны США. Если предположить, что переговоры между Соединенными Штатами и Россией еще не ведутся по установлению мира, то Трамп идет на уступки, еще не вступив в переговорный процесс и не привлекая всех игроков.

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"Уже не обсуждается наше вступление в НАТО. Уже со слов представителей США территориальные уступки с нашей стороны они считают аксиомой. Зря они так делают. И теперь опять же идут на смягчение санкций. Я не могу назвать ни одну уступку со стороны России. По крайней мере я не слышал ни об одном ответе на эти "плюшки", – сказал Олег Лесной.

Почему Трамп может стремиться к сотрудничеству с Кремлем

Лесной добавил, что уступки США выглядят как предательство не только Украины, но и тех ценностей, о которых еще недавно говорили в Соединенных Штатах. Он напомнил, что Джо Байден в конце своей каденции смог ввести санкции против так называемого "теневого флота". Эти санкции должны вскоре войти в силу.

США сейчас живут в иллюзии, что если они предадут Украину, а по-другому я это назвать не могу, или сдадут ее, или принудят к невыгодному решению, то так перетянут Россию на свою сторону в противостоянии с Китаем. Хотелось бы, чтобы американские политики, которые сейчас выглядят вполне вменяемыми людьми, учили историю не по стримам и сториз, а заглядывали в учебники,

– сказал Лесной.

Политолог добавил, что Россия никогда не была благодарна Америке, даже когда США ее спасали. Россия не пойдет против Китая – она сымитирует это сейчас, получит то, что хочет, и в конце концов бросит великого "переговорщика" вместе с его командой, как она делала с другими президентами США.

После "ножек Буша" что произошло? Очень много интересных вещей. И после "ножек Трампа" будет то же самое. Поведение Белого дома крадет у нас нормальные утренники. До этого у нас нормальные утра и нормальную жизнь украл Путин. Теперь добавился еще и Трамп со своими решениями,

– сказал Олег Лесной.

Он добавил, что стоит дождаться официального заявления о том, что помощь Украине приостанавливают. Впрочем, при Трампе помощь Украине не предоставлялась, и похоже на то, что никто не собирался ее предоставлять. Сценарий был очевиден: или принуждать Россию, или принуждать Украину.

"Выбрали то, что кажется более легким. Время на нашей стороне, чтобы нам не говорили в США, что его у нас нет. Эта информационная атака прогнозируемая, она достаточно цинична и происходит с двух сторон – со стороны России и со стороны Америки. Синхронизируют ли они свои действия? Вряд ли. Просто они используют момент. Каждый по-своему, но все – против нас в этой ситуации", – сказал Лесной.

Давление ослабнет, или исчезнет

Он добавил, что то, что Соединенные Штаты сейчас действуют против Украины, является фактом. Украине стоит принять это за основу, поскольку это поможет не поддаваться шантажу, а обществу – не впадать в панику.

Мы выстояли, когда на нас летели ракеты. У нас есть опыт держать строй и делать то, что должны делать. Почему? Очень коротко: все игроки, которые сейчас на нас давят у них есть будущее в любой ситуации. Проиграют они или выиграют. Если же проигрываем мы, у нас будущего нет. И все,

– сказал Лесной.

Он подытожил, что украинцы борются за выживание. После того, что сделали Соединенные Штаты, ни у кого иллюзий не осталось. Теперь Украина должна опираться прежде всего на себя: на свое войско, на свою силу, на собственное единство. Давление не может быть постоянным: оно или меняет направление, или ослабевает, или исчезает. Украинцы должны сейчас консолидироваться и работать исключительно на свое государство и свою армию.