Політолог Олег Лісний в ефірі 24 Каналу зазначив, що нинішня позиція Дональда Трампа виглядає як недалекоглядна політика з боку США. Якщо припустити, що перемовини між Сполученими Штатами та Росією ще не ведуться щодо встановлення миру, то Трамп йде на поступки, ще не вступивши в переговорний процес і не залучивши всіх гравців.

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"Уже не обговорюється наш вступ до НАТО. Уже зі слів представників США територіальні поступки з нашого боку вони вважають аксіомою. Дарма вони так роблять. І тепер знову ж таки йдуть на пом'якшення санкцій. Я не можу назвати жодну поступку з боку Росії. Принаймні я не чув про жодну відповідь на ці "плюшки", – сказав Олег Лісний.

Чому Трамп може прагнути співпраці з Кремлем

Лісний додав, що поступки США виглядають як зрада не лише України, а й тих цінностей, про які ще нещодавно говорили у Сполучених Штатах. Він нагадав, що Джо Байден наприкінці своєї каденції спромігся ввести санкції проти так званого "тіньового флоту". Ці санкції мали б незабаром увійти в силу.

США зараз живуть в ілюзії, що якщо вони зрадять Україну, а по-іншому я це назвати не можу, або здадуть її, або примусять до невигідного рішення, то так перетягнуть Росію на свій бік у протистоянні з Китаєм. Хотілося б, щоб американські політики, які зараз виглядають цілком притомними людьми, вчили історію не по стрімах і сторіз, а заглядали в підручники,

– сказав Лісний.

Політолог додав, що Росія ніколи не була вдячна Америці, навіть коли США її рятували. Росія не піде проти Китаю – вона зімітує це зараз, отримає те, що хоче, і врешті-решт кине великого "переговірника" разом із його командою, як вона робила з іншими президентами США.

Після "ніжок Буша" що сталося? Дуже багато цікавих речей. І після "ніжок Трампа" буде те саме. Поведінка Білого дому краде у нас нормальні ранки. До цього у нас нормальні ранки й нормальне життя вкрав Путін. Тепер додався ще й Трамп зі своїми рішеннями,

– сказав Олег Лісний.

Він додав, що варто дочекатися офіційної заяви про те, що допомогу Україні призупиняють. Втім, при Трампі допомога Україні не надавалася, і схоже на те, що ніхто не збирався її надавати. Сценарій був очевидний: або примушувати Росію, або примушувати Україну.

"Вибрали те, що здається легшим. Час на нашому боці, щоб нам не казали у США, що його в нас немає. Ця інформаційна атака прогнозована, вона досить цинічна й відбувається з двох боків – з боку Росії та з боку Америки. Чи синхронізують вони свої дії? Навряд чи. Просто вони використовують момент. Кожен по-своєму, але всі – проти нас у цій ситуації", – сказав Лісний.

Тиск послабиться, або зникне

Він додав, що те, що Сполучені Штати зараз діють проти України, є фактом. Україні варто прийняти це за основу, оскільки це допоможе не піддаватися шантажу, а суспільству – не впадати в паніку.

Ми вистояли, коли на нас летіли ракети. У нас є досвід тримати стрій і робити те, що маємо робити. Чому? Дуже коротко: всі гравці, які зараз на нас тиснуть у них є майбутнє в будь-якій ситуації. Програють вони чи виграють. Якщо ж програємо ми, у нас майбутнього немає. І все,

– сказав Лісний.

Він підсумував, що українці борються за виживання. Після того, що зробили Сполучені Штати, ні в кого ілюзій не залишилося. Тепер Україна має спиратися передусім на себе: на своє військо, на свою силу, на власну єдність. Тиск не може бути постійним: він або змінює напрямок, або слабшає, або зникає. Українці мають зараз консолідуватися та працювати виключно на свою державу та свою армію.