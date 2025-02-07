В России объяснили появление ослов на фронте: проблемы с логистикой или новая тактика

В России официально отреагировали на использование ослов для перевозки боеприпасов на фронте. Депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что это "нормальная практика" и напомнил о советских собаках-камикадзе, которых использовали во время Второй мировой войны.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Defense Express. Российская пропаганда продолжает искать оправдания критическим проблемам своей армии.

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В России нашли "альтернативу" технике

В ответ на резонансную информацию об использовании ослов для транспортировки боеприпасов на передовую российские чиновники пытались объяснить эту ситуацию, в частности, ссылаясь на исторические параллели.

Официальный комментарий относительно появления ослов в армии России дал член оборонного комитета Госдумы, генерал-лейтенант в отставке Виктор Соболев.

По его словам, из-за "больших сложностей в обеспечении частей и подразделений" использование животных является вполне оправданным шагом.

Если используются какие-то методы, в частности ослы, лошади и т.д. для доставки боеприпасов и другого имущества на передовую – это нормально,

– заявил он в комментарии российским СМИ.

Однако такое откровенное заявление идет вразрез с официальной российской пропагандой, которая пытается демонстрировать "мощность" и "непобедимость" армии России. Тем более, что животных для перевозки боеприпасов поставляют не волонтеры, а именно минобороны России, что еще больше подчеркивает проблемы в логистике оккупантов.

Пропагандисты также не забыли вспомнить традиционный аргумент "деды воевали", приведя параллель с использованием лошадей в Красной армии во время Второй мировой войны.

Кроме того, Соболев вспомнил о так называемых "противотанковых собаках-камикадзе", которых учили взрывать вражеские танки, подбегая к ним со взрывчаткой. По разным данным, советские войска якобы подготовили от 9,5 тысяч собак, которые поразили до 300 танков.

Историки же отмечают, что эффективность таких методов остается под вопросом. Многие источники указывают, что советские собаки чаще атаковали собственные танки, поскольку тренировали их на советской технике.

Появление ослов в войсках России демонстрирует, что российская армия столкнулась с серьезными проблемами в обеспечении военных подразделений даже на тактическом уровне. Несмотря на все заявления Кремля, реальная ситуация на фронте далека от образа "непобедимой" армии.