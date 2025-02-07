Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Defense Express. Російська пропаганда продовжує шукати виправдання критичним проблемам своєї армії.

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У Росії знайшли "альтернативу" техніці

У відповідь на резонансну інформацію про використання віслюків для транспортування боєприпасів на передову російські чиновники намагалися пояснити цю ситуацію, зокрема, посилаючись на історичні паралелі.

Офіційний коментар щодо появи віслюків у війську Росії дав член оборонного комітету Держдуми, генерал-лейтенант у відставці Віктор Соболєв.

За його словами, через "великі складнощі у забезпеченні частин та підрозділів" використання тварин є цілком виправданим кроком.

Якщо використовуються якісь методи, зокрема осли, коні тощо для доставки боєприпасів та іншого майна на передову – це нормально,

– заявив він у коментарі російським ЗМІ.

Однак така відверта заява йде всупереч з офіційною російською пропагандою, яка намагається демонструвати "потужність" та "непереможність" армії Росії. Тим більше, що тварин для перевезення боєприпасів постачають не волонтери, а саме міноборони Росії, що ще більше підкреслює проблеми в логістиці окупантів.

Пропагандисти також не забули згадати традиційний аргумент "діди воювали", навівши паралель із використанням коней у Червоній армії під час Другої світової війни.

Крім того, Соболєв згадав про так званих "протитанкових собак-камікадзе", яких навчали підривати ворожі танки, підбігаючи до них з вибухівкою. За різними даними, радянські війська нібито підготували від 9,5 тисяч собак, які вразили до 300 танків.

Історики ж наголошують, що ефективність таких методів залишається під питанням. Багато джерел вказують, що радянські собаки частіше атакували власні танки, оскільки тренували їх на радянській техніці.

Поява віслюків у військах Росії демонструє, що російська армія зіткнулася з серйозними проблемами у забезпеченні військових підрозділів навіть на тактичному рівні. Попри всі заяви Кремля, реальна ситуація на фронті далека від образу "непереможної" армії.