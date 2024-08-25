Начали рассылать срочные указания: насколько проблемно для Кремля задержание Дурова

Основателя и генерального директора Telegram Павла Дурова 24 августа арестовали в аэропорту Франции. Причиной является обвинение, что его мессенджер способствует торговле наркотиками и преступлениям, связанным с несовершеннолетними. На это событие сразу отреагировала российская власть.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что, по его мнению, арест Дурова не повлияет на сеть Telegram. Однако если российская пропаганда будет активно распространять сообщения о незаконности его задержания, то это будет указывать на то, что Дуров является очень важным активом для Кремля. Вероятно, он сотрудничал с Россией.

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России ценная информация от Дурова

Иван Ступак отметил, что сетью Telegram очень часто пользуются военные России на территории Украины для переброски координат, корректировки огня и отчетов о проделанной работе.

Появились уже сообщения, что в России чиновникам начали поступать указания срочно полностью удалять со своих устройств приложение Telegram. Там опасаются, что таким образом западные спецслужбы могут получить доступ к множеству информации и различных данных российских войск,

– сказал бывший сотрудник СБУ.

Он добавил, что военкоры России активно ведут телеграмм-каналы. Там у них может храниться важная информация, которую им передают даже с территории Украины.