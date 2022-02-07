Основная цель – запугать НАТО, – военный эксперт о совместных учениях России и Беларуси

Россия стянула большое количество техники в Беларусь – якобы для военных учений. Они будут проходить неподалеку от границы с Украиной. Провокации возможны, однако вторжение России с территории Беларуси является маловероятным.

Об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, основная цель России – запугать НАТО.

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Цель России

Москва сосредотачивает большинство войск на западной границе Беларуси – это происходит не просто так.

Основная цель – запугать НАТО. Их интересует особенно Сувальский коридор – между Калининградской областью и Беларусью. Думаю, там будут основные усилия учений, чтобы запугать НАТО. Олег Жданов Военный эксперт

Жданов о российско-белорусских учениях: смотрите видео 24 канала

Российские учения в Беларуси: кратко