Основная задача – запугивание и геноцид: Россия направила в Украину почти 2,5 тысячи кадыровцев

В полномасштабном вторжении России в Украину участвуют несколько тысяч боевиков из чеченской республики.

Всего в Главном управлении разведки обнародовали список примерно 2,5 тысячи кадыровцев. Они стали заходить на территорию Украины в первые дни большого наступления.

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Оказалось, что спецподразделение Росгвардии из Чечни, которое подчиняется Рамзану Кадырову, позиционировалось страной-агрессором как самый жестокий отряд. Впрочем, 80 дней войны в Украине показали, что кадыровцы способны только на устрашение и мародерство.

Основной их задачей было устрашение и геноцид украинцев,

– заявили в разведке.

Так, эти боевики находятся в основном во втором эшелоне наступления. Известно, что они занимались обысками жилья, издевались над заложниками и мирными жителями. Также мародерили и разрушали дома украинцев. Воровали они и у "своих".

Испугались потерь

Однако после того, как российские войска начали нести первые масштабные потери, кадыровцам приказали останавливать отступавшие подразделения оккупантов. Они показательно расстреливали тех, кто отказывался воевать.

В последнее время они базировались на Луганском и Мариупольском направлениях. Там они тоже продолжили грабить и снимать ролики о своих подвигах для TikTok.

Потери среди кадыровцев

Специалисты неоднократно говорили, что российская пропаганда создала басню о "сильных и непобедимых" кадыровцах. Храбрые украинские воины успешно развенчали этот миф – приспешники Кадырова в боях не такие храбрые, как в своих тиктоках.

Поэтому несмотря на притворные обученность, боевой дух и оснащение кадыровских тиктокеров, даже вне зоны активных боевых действий, из 2,5 тысяч наемников:

примерно 100 погибли;

еще 300 получили ранения;

более 60 сбежали из Украины, покинув оружие и амуницию.

Так что на терроре гражданского населения их победы завершились. Ранее также сообщали, что столкнувшись с ВСУ спецподразделение понесло значительные потери. Также наши войска ликвидировали одного из ближайших соратников Рамзана Кадырова под Бучей. Неудивительно, что они начали бежать из Украины.

Военная разведка Украины обнародовала список боевиков из чеченской республики, которые в марте – мае 2022 года участвовали в российской агрессии – его можно скачать в формате MS Word.

За преступления против мирного населения Украины всех военных преступников привлекут к ответственности, напомнили в ведомстве.

Кадыровцы на войне в Украине: главное

Еще за месяц до войны Россия начала перекидывать технику из Чечни ближе к границам Украины.

25 февраля в Бресте на юго-западе Беларуси была замечена большая колонна российской военной техники. Сообщалось, нею курсировали кадыровцы.

Данилов рассказал, что российский враг получил приказ "ликвидировать Зеленского". Операцию должны были выполнить кадыровцы. Впрочем, их группу накрыли под Гостомелем.

4 марта чеченские бойцы ворвались на ЗАЭС. Захватчики стреляли в мирных людей и использовали против них гранаты.

Кадыровцы также были одним из подразделений, которые совершали зверства в Киевской области. Бойцы также обстреливали мирное население и заминировали инфраструктуру.

После потерь кадыровцы начали возвращаться в Чечню и отказывались ехать на службу в Украину.

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