Основные усилия россиян в Харьковской области – остановить дальнейшее продвижение ВСУ в сторону границы, – Генштаб

Российские оккупанты пытаются сдерживать повторное продвижение украинских военных в сторону границы на Слобожанском направлении.

Слобожанское направление

В утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщили об основных усилиях врага на Слобожанском направлении.

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Враг действует группировкой из отдельных подразделений 6-й общевойсковой армии Западного военного округа, 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, береговых войск балтийского и северного флотов.

Ситуация в Харьковской области

Россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины,

– говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что враг осуществляет разведку подразделений Сил обороны к северу и северо-востоку от города Харьков. В то же время, на Изюмском направлении россияне пытаются атаковать украинские подразделения.

Изюмское направление

Враг продолжает подготовку к наступлению на Изюмском направлении. Для этого россияне задействовали группировку из состава отдельных подразделений 1-й танковой армии и 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 29-й, 35-й, 36-й общевойсковой армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа.

А также воздушно-десантные войска. Россияне сосредоточили основные усилия на нанесении огневого поражения нашим подразделениям в этом районе.

ВСУ пытаются оттеснить врага

Вооруженные силы Украины освободили 4 населенных пункта Харьковской области. Речь идет о: Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.

Накануне в Харьковской области также освободили несколько населенных пунктов, в частности, село Циркуны. В Генштабе сообщалось, что украинские военные проводят контрнаступательные действия.

Вместо этого войска агрессора готовятся для проведения дальнейших наступательных действий на двух направлениях : Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

Российская армия обстреливает Изюм кассетными снарядами и пытается обвинить в этом вооруженные силы Украины.

Еще в конце марта Олег Синегубов сообщил, что россияне практически стерли с лица земли город Изюм. Город находится на грани гуманитарной катастрофы, а жители остались без базовых нужд.

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