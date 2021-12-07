Основными козырями Путина являются войска, – Дубовик об отношениях России и США
Источник:24 канал
Во время разговора с американским президентом Джо Байденом глава Кремля Владимир Путин может иметь козыри. Они, в частности, касаются Украины.
Речь идет о военной сфере. Такое мнение в эфире 24 каналу высказал директор Центра международных исследований Владимир Дубовик.
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Войска как козырь
По его словам, у Организации Североатлантического договора нет такого вооружения, как у России.
Основные его (Путина – 24 канал) козыри – это войска на границах с Украиной, потому что НАТО таких войск не имеет,
– подчеркнул Дубовик.
Он считает, что главным союзником России есть ее армия и флот. Путин опирается на свои военные мощности, чтобы сделать больно Украине и послать сигнал Киеву и Вашингтону.
"В Украине давно отвергли идею попыток вооруженным путем освободить Донбасс. О при наличии необходимых военных ресурсов этого делать не надо", – добавил эксперт.
Главное о разговоре Путина и Байдена
- Именно сейчас проходит видеовстреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина.
- Центральной темой разговора, как анонсировали обе стороны, является Украина.
- В Кремле заявили, что не ожидают прорыва от переговоров двух президентов. По словам спикера Путина Дмитрия Пескова, сейчас отношения между странами не позволяют на это рассчитывать.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что американский президент поговорит с главой нашего государства после общения с Путиным.
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