Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, россияне ждут защиты от государства.

Читайте также Шовинизм, империализм и биполярное расстройство: какова роль культуры России в агрессии против Украины

В России не существует общества

Шейтельман отметил, что россияне не возьмут в руки оружие. В стране-агрессорке нет общества, их 23 года "воспитывала" пропаганда, что главное – это государство. Поэтому даже в вопросах защиты они надеются только на власть. В Украине же очень большую роль играет именно общество.

У России есть только государство, никакого сообщества не существует. Поэтому в России все говорят: "Пусть этим занимается государство". Это не генетически так сложилось, а через 23 года вырастили такое сообщество. Создали сообщество потребителей, полностью зависимых от государства,

– объяснил он.

Политтехнолог подчеркнул, что в Украине люди берут в руки оружие, защищают свою землю, борются за свое будущее самостоятельно.

Шейтельман об особенностях общества в России: смотрите видео

Пропагандистский поезд не остановить сразу

Михаил Шейтельман обратил внимание, что россиян постоянно убеждали, что у них сильнейшая армия и все самое лучшее. Сейчас все чаще гражданам России рассказывают, что чего-нибудь все-таки не хватает.

"Это полностью противоречит тому, что 23 года говорили россиянам. А сейчас нужно сказать: "Нам чего-то не хватает". Они пытаются перестроить мозг россиян. Этот пропагандистский поезд в мозге людей нельзя остановить сразу", – добавил политтехнолог.

Последние новости России