Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, россияне ждут защиты от государства.
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В России не существует общества
Шейтельман отметил, что россияне не возьмут в руки оружие. В стране-агрессорке нет общества, их 23 года "воспитывала" пропаганда, что главное – это государство. Поэтому даже в вопросах защиты они надеются только на власть. В Украине же очень большую роль играет именно общество.
У России есть только государство, никакого сообщества не существует. Поэтому в России все говорят: "Пусть этим занимается государство". Это не генетически так сложилось, а через 23 года вырастили такое сообщество. Создали сообщество потребителей, полностью зависимых от государства,
– объяснил он.
Политтехнолог подчеркнул, что в Украине люди берут в руки оружие, защищают свою землю, борются за свое будущее самостоятельно.
Шейтельман об особенностях общества в России: смотрите видео
Пропагандистский поезд не остановить сразу
Михаил Шейтельман обратил внимание, что россиян постоянно убеждали, что у них сильнейшая армия и все самое лучшее. Сейчас все чаще гражданам России рассказывают, что чего-нибудь все-таки не хватает.
"Это полностью противоречит тому, что 23 года говорили россиянам. А сейчас нужно сказать: "Нам чего-то не хватает". Они пытаются перестроить мозг россиян. Этот пропагандистский поезд в мозге людей нельзя остановить сразу", – добавил политтехнолог.
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- В то же время российские добровольцы продолжают свою операцию – "освобождение" населенных пунктов на западе пока путинского государства для создания "зоны безопасности". В сети начали появляться фотографии и видео из первых "освобожденных" населенных пунктов России. На одном из роликов видно, что российские добровольцы написали на стене здания: "Привет из Бахмута".
- Кроме того, партизаны из движения "Атеш" заявили, что скоро курсантов будут выпускать из лицеев, но их сразу отправят на "мясорубку в Украине". Партизаны подчеркнули, что единственный путь спастись – вступать в партизанское движение и саботировать войну всеми силами.