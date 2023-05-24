Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, росіяни чекають захисту від держави.
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У Росії не існує суспільства
Шейтельман зазначив, що росіяни не візьмуть до рук зброю. У країні-агресорці нема суспільства, їх 23 роки "виховувала" пропаганда, що головне – це держава. Тому навіть у питаннях захисту вони сподіваються тільки на владу. Натомість в Україні дуже велику роль грає саме суспільство.
У Росії є тільки держава, ніякої спільноти не існує. Тому в Росії усі кажуть: "Нехай цим займається держава". Це не генетично так склалось, а за 23 роки виростили таку спільноту. Створили спільноту споживачів, повністю залежних від держави,
– пояснив він.
Політтехнолог підкреслив, що в Україні люди беруть до рук зброю, захищають свою землю, виборюють своє майбутнє самостійно.
Шейтельман про особливості суспільства у Росії: дивіться відео
Пропагандистський поїзд не зупинити одразу
Михайло Шейтельман звернув увагу, що росіян постійно переконували, що у них найсильніша армія та загалом усе найкраще. Зараз все частіше громадянам Росії розповідають, що чогось все-таки не вистачає.
"Це повністю суперечить тому, що 23 роки говорили росіянам. А зараз потрібно сказати: "Нам чогось не вистачає". Вони намагаються перелаштували мозок росіян. Цей пропагандистський поїзд у мозку людей не можна зупинити одразу", – додав політтехнолог.
Останні новини Росії
- У понеділок, 22 травня, коли добровольчі формування росіян розпочали "звільнення" Бєлгородської області, над Москвою літав прапор легіону "Свобода Росії". Ініціаторів акції – подружжя з Білорусі – вже затримали. Наразі їх перевіряють російські силовики.
- Водночас російські добровольці продовжують свою операцію – "звільнення" населених пунктів на заході поки путінської держави задля створення "безпекової зони". У мережі почали з'являтися світлини та відео з перших "звільнених" населених пунктів Росії. На одному з роликів видно, що російські добровольці написали на стіні будівлі: "Привіт з Бахмута".
- Крім того, партизани з руху "Атеш" заявили, що незабаром курсантів випускатимуть з ліцеїв, але їх одразу відправлять на "м'ясорубку в Україні". Партизани наголосили, що єдиний шлях врятуватися – вступати у партизанський рух і саботувати війну усіма силами.