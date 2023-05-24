Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, росіяни чекають захисту від держави.

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У Росії не існує суспільства

Шейтельман зазначив, що росіяни не візьмуть до рук зброю. У країні-агресорці нема суспільства, їх 23 роки "виховувала" пропаганда, що головне – це держава. Тому навіть у питаннях захисту вони сподіваються тільки на владу. Натомість в Україні дуже велику роль грає саме суспільство.

У Росії є тільки держава, ніякої спільноти не існує. Тому в Росії усі кажуть: "Нехай цим займається держава". Це не генетично так склалось, а за 23 роки виростили таку спільноту. Створили спільноту споживачів, повністю залежних від держави,

– пояснив він.

Політтехнолог підкреслив, що в Україні люди беруть до рук зброю, захищають свою землю, виборюють своє майбутнє самостійно.

Шейтельман про особливості суспільства у Росії: дивіться відео

Пропагандистський поїзд не зупинити одразу

Михайло Шейтельман звернув увагу, що росіян постійно переконували, що у них найсильніша армія та загалом усе найкраще. Зараз все частіше громадянам Росії розповідають, що чогось все-таки не вистачає.

"Це повністю суперечить тому, що 23 роки говорили росіянам. А зараз потрібно сказати: "Нам чогось не вистачає". Вони намагаються перелаштували мозок росіян. Цей пропагандистський поїзд у мозку людей не можна зупинити одразу", – додав політтехнолог.

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