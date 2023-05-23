Партизани заявили, що незабаром курсантів випускатимуть з ліцеїв, але відправляться вони не у щасливе життя, а прямо на "м'ясорубку в Україні". Єдиний шлях врятуватися – вступати у партизанський рух і саботувати війну усіма способами.

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Звернення "Атеш" до курсантів з Росії

"Атеш" заявив, що якщо курсанти не хочуть розвалу Росії – то мають зупинити війну будь-якою ціною.

Ви складали присягу і присягалися захищати свою країну, а не нападати на сусідів. У вас, як еліти своєї країни, має бути розуміння, що це не подвиг, це злочин! Ця війна може призвести до загибелі вашої Батьківщини. Як колись Афган добив СРСР,

– повідомили у русі.

Також партизани зауважили, що розуміють ризики, пов'язані з переходом на інший бік війни, і готові компенсувати його "бонусами" у криптовалюті. Це має допомогти курсантам, що відмовляться воювати на російському боці, створити подушку безпеки на випадок непередбачуваних обставин, а також допомогти їхнім родинам.

Та платять у "Атеші" не тільки за вступ до лав партизанів, але і за надання корисної інформації. Нещодавно у телеграм-каналі руху з'явився допис про збір даних про російські війська на лівому березі Херсонщини.

"Агенти руху "Атеш" є в багатьох підрозділах армії Росії, росгвардії, ПВК "Вагнер", але для успішних операцій необхідно якомога більше інформації. Нас цікавлять відомості про розташування підрозділів, кількість, озброєння, маршрути патрулів та інша наявна інформація. Найкраще прикріплювати фото/відео підтвердження", – повідомили партизани.

Що відомо про партизанську діяльність руху