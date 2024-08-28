Для ударов по территории России: чем "Паляница" отличается от западного оружия

Украина изготовила новый вид вооружения – это ракета-дрон "Паляница", которая уже успешно протестировала для поражения вражеских целей. Это весомый шаг вперед, однако наша страна также ожидает от партнеров разрешения на применение других видов западного оружия для атак по военным объектам России.

Украина ведет переговоры с партнерами о применении ракеты ATACMS с дальностью 300 километров, чтобы обезвреживать цели в тылу противника. Авиационный эксперт Богдан Долинце рассказал 24 Каналу, что ракету-дрон "Паляница" нельзя назвать альтернативой ATACMS, ведь эти средства поражения являются различными видами вооружения.

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Особенности "Паляницы"

Богдан Долинце заметил, что основные характеристики "Паляницы" являются засекреченными, однако, учитывая вероятный перечень целей этого вооружения, можно сделать вывод, что дальность его поражения – 500 километров. Основой ракеты-дрона является турбодвигатель, что роднит этот вид поражения с крылатой ракетой.

Скорость такой ракеты составляет 300 – 500 километров, поэтому она может достигать цели за час. Вероятный вес боевой части – 50 килограммов,

– отметил он.

Отличия ATACMS и "Паляницы"

Авиационный эксперт подчеркнул, что ATACMS относится к баллистическому виду вооружения, а "Паляницу" можно считать крылатой ракетой. Системы ПВО России по-разному обнаруживают и уничтожают такие цели.

Баллистику обезвредить гораздо сложнее, ведь в России для таких задач есть только комплексы С-300, С-400. Ракеты такого типа имеют значительно большую массу боевой части, говорится о 200 – 500 килограммах.

Это совсем другой класс вооружения. Десяток ATACMS могут полностью уничтожить аэродром. Если же говорить о применении ракеты-дрона "Паляница", то на это может понадобиться более 100 таких средств поражения,

– сказал он.

Применение паляницы

Долинце отметил, что во время массированных атак по военным объектам России использование "Паляницы" может стать высокоэффективным, ведь перехватить большое количество этих боеприпасов не под силу российским системам ПВО.

Процент сбивания мал. 50% или более таких боеприпасов имеют шанс попасть вглубь территории России, чтобы беспрепятственно атаковать объекты военной инфраструктуры страны-агрессора,

– высказался авиационный эксперт.

Он добавил, что ракета-дрон "Паляница" может успешно атаковать критическую инфраструктуру противника, которая обеспечивает тяжелое вооружение, авиацию и военные объекты энергетики.