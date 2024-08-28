Україна веде перемовини із партнерами щодо застосування ракети ATACMS із дальністю 300 кілометрів, щоб знешкоджувати цілі у тилу противника. Авіаційний експерт Богдан Долінце розповів 24 Каналу, що ракету-дрон "Паляниця" не можна назвати альтернативою ATACMS, адже ці засоби ураження є різними видами озброєння.

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Особливості "Паляниці"

Богдан Долінце зауважив, що основні характеристики "Паляниці" є засекреченими, однак, зважаючи на ймовірний перелік цілей цього озброєння, можна зробити висновок, що дальність його ураження – 500 кілометрів. Основою ракети-дрона є турбодвигун, що споріднює цей вид ураження із крилатою ракетою.

Швидкість такої ракети становить 300 – 500 кілометрів, тому вона може досягати цілі за годину. Ймовірна вага бойової частини – 50 кілограмів,

– зазначив він.

Відмінності ATACMS та "Паляниці"

Авіаційний експерт підкреслив, що ATACMS належить до балістичного виду озброєння, а "Паляницю" можна вважати крилатою ракетою. Системи ППО Росії по-різному виявляють та знищують такі цілі.

Балістику знешкодити набагато складніше, адже у Росії для таких завдань є лише комплекси С-300, С-400. Ракети такого типу мають значно більшу масу бойової частини, мовиться про 200 – 500 кілограмів.

Це зовсім інший клас озброєння. Десяток ATACMS можуть повністю знищити аеродром. Якщо ж говорити про застосування ракети-дрона "Паляниця", то на це може знадобитись понад 100 таких засобів ураження,

– сказав він.

Застосування паляниці

Долінце наголосив, що під час масованих атак по військових об'єктах Росії використання "Паляниці" може стати високоефективним, адже перехопити велику кількість цих боєприпасів не під силу російським системам ППО.

Відсоток збиття малий. 50% або й більше таких боєприпасів мають шанс потрапити вглиб території Росії, щоб без перешкод атакувати об'єкти військової інфраструктури країни-агресорки,

– висловився авіаційний експерт.

Він додав, що ракета-дрон "Паляниця" може успішно атакувати критичну інфраструктуру противника, яка забезпечує важке озброєння, авіацію та військові об'єкти енергетики.