Особенный праздник, – глава Черниговской ОВА поздравил женщин-военных, волонтерок, полицейских
Источник:фейсбук Вячеслава Чауса
Вячеслав Чаус 8 марта поздравил женщин-военных, волонтерок, полицейских с праздником. Он отметил, что в этом году Восьмое марта – особенное, потому что его отмечают в условиях войны.
Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус записал очередное видеообращение. В нем поздравил женщин с праздником 8 Марта.
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Чаус поздравил женщин с Восьмым марта
Вячеслав Чаус отметил, что сдержанно ставится к празднику 8 Марта, потому что считает, что у настоящих мужчин есть еще по меньшей мере 364 дня в году, чтобы своим любимым, сестрам, матерям сделать приятное, подарить цветы, улыбку, эмоции.
Но сегодня – особенное 8 Марта. Ведь оно во время войны. Я хочу поздравить всех наших волонтеров, девушек-военных, полицейских, представительниц коммунальных служб и служб поддержки,
– сказал глава ОВА.
Он подчеркнул, что женщины стали рядом с мужчинами и помогают защищать страну. Чаус также выразил уверенность, что очень скоро наступят времена расцвета Украины. Тогда у каждого мужчины будет весь год, чтобы целовать и говорить теплые слова.
Поздравление Чауса с 8 Марта: смотрите видео
Напомним, раньше с 8 Марта женщин поздравил и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
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