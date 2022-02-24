Остается в Киеве и продолжает управлять страной, – Белый дом о возможной эвакуации Зеленского

В Белом доме прокомментировали возможность эвакуации президента Украины Владимира Зеленского из Киева. Об этом журналисты спросили у Джен Псаки на брифинге 23 февраля.

Пресс-секретарь администрации Джо Байдена заверила, что Зеленский останется в украинской столице. И, как и положено, продолжит управлять страной.

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Псаки на ежедневном брифинге вспомнила Зеленского

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома, во время ежедневного брифинга 23 февраля ответила на вопрос о слухах, якобы Президент Украины Владимир Зеленский эвакуируется из Киева.

Ведь известно, что ранее президент США Джо Байден предлагал украинскому главе государства временно покинуть нашу столицу и перебраться во Львов – в случае эскалации конфликта с Россией.

Псаки подчеркнула, что Владимир Зеленский отказался от такого шага.

Президент Украины остается в Киеве и продолжает руководить страной,

– сказала она.

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также комментировал эту информацию и заверил, что президент не будет эвакуироваться.

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