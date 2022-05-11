Остались и помогали: в Луганской области трагически погибли два спасателя

Двое спасателей из Луганщины трагически погибли из-за российских оккупантов. Они до последнего помогали местным жителям, которые не успели эвакуироваться.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, оба спасателя погибли в мае. Они помогали тушить пожары, вытаскивали людей из-под завалов и разминировали обстрелянные здания.

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Работали до последнего

Капитан службы гражданской защиты 31-летний Виталий Крамаренко недавно погиб из-за детонации взрывоопасного предмета. Он работал начальником караула 21 государственной пожарно-спасательной части 4 государственного пожарно-спасательного отряда (ГПСО) ГСЧС в Луганской области.

Также погиб 36-летний капитан службы гражданской защиты Денис Коляденко, бывший заместителем начальника 36 государственной пожарно-спасательной части 1 ГПСО. Произошло все во время вражеских обстрелов Боровского в Луганской области.

Выражаю соболезнования родным, близким и коллегам Героев нашего времени. Они оставались на родной земле и помогали до последнего, – написал Сергей Гайдай.

Какие потери Украины в войне

Совершенно ясно, что государство не распространяет данные о потерях среди украинских военных. Эта информация могла бы помочь врагу и ухудшить моральное состояние многих граждан. Однако 16 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что с начала войны погибли от 2,5 до 3 тысяч украинских военных. К тому моменту потери среди оккупантов составили около 19 – 20 тысяч живой силы.

Сегодня, 11 мая, начальник управления штаба Нацгвардии Алексей Надточий рассказал о потерях среди гвардейцев. С начала полномасштабного вторжения погиб 501 гвардиец, еще 1697 – получили ранения.

Потери россиян в войне

По состоянию 11 мая Вооруженные Силы Украины уничтожили 26 350 российских оккупантов. За прошедшие сутки эта цифра выросла на 350 военных. В Генштабе ВСУ отмечают, что данные приблизительны, ведь сложно подсчитать точное количество потерь врага из-за непрекращающихся активных боевых действий.

Известно, что за минувшие сутки оккупанты потеряли больше всего людей на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях.

Потери россиян среди техники:

танков – 1187 (+17) единиц;

ББМ (боевых бронированных машин) – 2856 (+48) единиц;

артиллерийских систем – 528 (+9) единиц;

РСЗО (реактивных систем залпового огня) – 185 (+0) единиц;

средств ПВО – 87 (+0) единиц;

самолетов – 199 (+0) единиц;

вертолетов – 160 (+2) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня (беспилотников) – 390 (+10);

крылатых ракет – 94 (+0);

кораблей – 12 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 1997 (+17) единиц;

специальной техники – 41 (+0).

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