Остались и помогали: в Луганской области трагически погибли два спасателя
Источник:Сергей Гайдай
Двое спасателей из Луганщины трагически погибли из-за российских оккупантов. Они до последнего помогали местным жителям, которые не успели эвакуироваться.
По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, оба спасателя погибли в мае. Они помогали тушить пожары, вытаскивали людей из-под завалов и разминировали обстрелянные здания.
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Работали до последнего
Капитан службы гражданской защиты 31-летний Виталий Крамаренко недавно погиб из-за детонации взрывоопасного предмета. Он работал начальником караула 21 государственной пожарно-спасательной части 4 государственного пожарно-спасательного отряда (ГПСО) ГСЧС в Луганской области.
Также погиб 36-летний капитан службы гражданской защиты Денис Коляденко, бывший заместителем начальника 36 государственной пожарно-спасательной части 1 ГПСО. Произошло все во время вражеских обстрелов Боровского в Луганской области.
Выражаю соболезнования родным, близким и коллегам Героев нашего времени. Они оставались на родной земле и помогали до последнего, – написал Сергей Гайдай.
Какие потери Украины в войне
Совершенно ясно, что государство не распространяет данные о потерях среди украинских военных. Эта информация могла бы помочь врагу и ухудшить моральное состояние многих граждан. Однако 16 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что с начала войны погибли от 2,5 до 3 тысяч украинских военных. К тому моменту потери среди оккупантов составили около 19 – 20 тысяч живой силы.
Сегодня, 11 мая, начальник управления штаба Нацгвардии Алексей Надточий рассказал о потерях среди гвардейцев. С начала полномасштабного вторжения погиб 501 гвардиец, еще 1697 – получили ранения.
Потери россиян в войне
По состоянию 11 мая Вооруженные Силы Украины уничтожили 26 350 российских оккупантов. За прошедшие сутки эта цифра выросла на 350 военных. В Генштабе ВСУ отмечают, что данные приблизительны, ведь сложно подсчитать точное количество потерь врага из-за непрекращающихся активных боевых действий.
Известно, что за минувшие сутки оккупанты потеряли больше всего людей на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях.
Потери россиян среди техники:
- танков – 1187 (+17) единиц;
- ББМ (боевых бронированных машин) – 2856 (+48) единиц;
- артиллерийских систем – 528 (+9) единиц;
- РСЗО (реактивных систем залпового огня) – 185 (+0) единиц;
- средств ПВО – 87 (+0) единиц;
- самолетов – 199 (+0) единиц;
- вертолетов – 160 (+2) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня (беспилотников) – 390 (+10);
- крылатых ракет – 94 (+0);
- кораблей – 12 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 1997 (+17) единиц;
- специальной техники – 41 (+0).
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