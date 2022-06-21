Об этом 24 каналу сообщил корреспондент из Запорожья. Он отметил, что теперь на месте школы, где еще недавно учились дети, остались руины.

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"Денацифицировали" украинскую школу

Очередной "подвиг" русских кафиров. Теперь они "денацифицировали" школу в селе Юльевка на территории Запорожской области,

– заметил журналист.

Он подчеркнул, что так российские "освободители" цинично "помогли" украинским детям.



Оккупанты обстреляли школу в Юльевке / Фото Liveuamap



На месте школы, где еще недавно учились дети, остались развалины / Фото Liveuamap

Хаотическое движение кафиров

Кроме того, по информации украинских военных, пока нет никаких признаков того, чтобы враг наступал в направлении Запорожья. Однако там фиксируют безумную активность российских захватчиков.

То есть кафиры ездят большими колоннами туда-сюда по территории оккупированной части Запорожской области. Понять смысл их действий невозможно, но такое движение наблюдают,

– отметил корреспондент.

Как он пояснил, такое хаотическое движение российских захватчиков может свидетельствовать о том, что кафиры получают приказы не о наступлении, а в организацию обороны. Скорее всего, так можно объяснить их непонятное движение по территории области.

Корреспондент рассказал об уничтожении оккупантами школы в Запорожье: смотрите видео



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