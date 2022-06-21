Про це 24 каналу повідомив кореспондент із Запоріжжя. Він зазначив, що тепер на місці школи, в якій ще недавно навчалися діти, залишились руїни.

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"Денацифікували" українську школу

Черговий "подвиг" російських окупантів. Тепер вони "денацифікували" школу в селі Юльївка на території Запорізької області,

– зауважив журналіст.

Він наголосив, що так російські "визволителі" цинічно "допомогли" українським дітям.



Окупанти обстріляли школу у Юльївці / Фото Liveuamap



На місці школи, де ще недавно навчалися діти, залишились руїни / Фото Liveuamap

Хаотичний рух окупантів

Крім того, за інформацією українських військових, поки немає жодних ознак того, щоб ворог наступав у напрямку Запоріжжя. Однак там фіксують шалену активність російських загарбників.

Тобто окупанти їздять великими колонами туди-сюди по території окупованої частини Запорізької області. Зрозуміти сенс їхніх дій неможливо, але такий рух спостерігають,

– зазначив кореспондент.

Як він пояснив, такий хаотичний рух російських загарбників може свідчити про те, що окупанти отримують накази не про наступ, а організацію оборони. Найімовірніше, так можна пояснити їхній незрозумілий рух територією області.

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