"Он будет умолять остановиться": на что Путину придется пойти после выборов

В следующем году в России пройдут президентские выборы. Владимир Путин, конечно, может "наколдовать" себе очередную победу, однако после выборов ему может быть несладко.

Много проблем ожидает Путина, в частности, через мобилизацию, которую он хочет провести. Однако это создает для него немалые риски. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал оппозиционный журналист, редактор издания "The Insider" Тимур Олевский.

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Что будет делать Путин после выборов

В России пройдут выборы 17 марта 2023 года. Владимир Путин еще официально не объявил о своем намерении баллотироваться на президентских выборах, однако несложно догадаться, что рано или поздно это произойдет.

Также несложно будет спрогнозировать результаты выборов. Но то, что произойдет после них в России и поле боя в Украине – это уже сложный вопрос.

Я не уверен, что он объявит мобилизацию. Я думаю, он будет умолять остановиться, зафиксировать территории и перестать. Потому что, возможно, мы не понимаем до конца уровень недовольства этой мобилизацией и как оно сейчас нарастает,

– отметил Тимур Олевский.

Социологические опросы, проводимые в России, показывают, что недовольство войной растет. То есть реальное недовольство может быть увеличено в разы. Так что объявление Путина о проведении общей мобилизации только может обострить ситуацию в его стране.

"Только после выборов мы поймем, что реально будет с войной с точки зрения России. А если в этот момент ВСУ смогут сделать что-то, чего до сих пор сделать не могли, все очень быстро посыплется", – подчеркнул журналист.

Владимир Путин может объявить о намерении баллотироваться во время "прямой линии" с россиянами, которое состоится 14 декабря. Это ежегодное действо, в ходе которого президент России (а впоследствии просто Путин) отвечает на вопросы граждан. В то же время, отметим, что в прошлом году "прямую линию" отменили.

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России уже сейчас не очень сладко

Чтобы улучшить свои шансы и рейтинг, Владимир Путин хочет захватить Авдеевку, чтобы преподнести это россиянам как "большую пабеду". При этом он пытается всячески скрыть успехи Вооруженных Сил Украины, рассказывая о "бесконечных ресурсах", благодаря которым Россия якобы сможет дожать Украину.

Ресурсы не нескончаемы и не правда, что мобилизация нескончаема. Все говорят, что не работают санкции, а Россия до сих пор продает газ в Европу. Но она со второго места переместилась на третье за год, это только СПГ, а природный газ почти вообще перестала продавать.

– заметил Олевский.

С начала полномасштабного вторжения курс евро в России увеличился вдвое, а уровень жизни постепенно снижается. На обходе санкций удается зарабатывать бизнесменам, но вообще для страны и граждан обход санкций обходится очень дорого.

"Что касается мобилизации, то обещают еще больше людей отправить на фронт. Уже больше людей, которых сейчас отправляют воевать – готовы сопротивляться этому. Поэтому любой перелом, который может произойти по разным причинам, повергнет всю эту идеологическую картину как карточный домик", – подытожил журналист.

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