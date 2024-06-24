Пазл должен сложиться: 3 фактора для эффективной защиты от российских ударов КАБами

Армия России почти ежедневно наносит удары управляемыми авиационными, в частности по Харькову. В то же время Вооруженные Силы Украины до сих пор имеют ограничения от партнеров по использованию дальнобойного вооружения.

Недавно США разрешили Украине бить их оружием по России на расстоянии до 100 километров от границы, но разрешение не распространяется на ключевые аэродромы противника. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал 24 Каналу, при каких обстоятельствах партнеры могут изменить позицию.

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Что поможет остановить удары КАБами

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований, если не будет разрешения на удары ATACMS, то поражение российских аэродромов Украина будет осуществлять собственными силами. Это одна из мер, но она в полной мере пока не исключает ударов с помощью КАБов. Для того чтобы пазл сложился нужно еще иметь блуждающий Patriot, который сможет отгонять российскую авиацию от границ с Украиной, и авиацию.

Это звучит цинично, но, к сожалению, надо признать, что часто как только Россия где-то обостряла террор и все видели разрушительные последствия применения россиянами оружия против гражданского населения, тогда Запад начинал действовать активнее. Под давлением, к сожалению, печальных для нас обстоятельств, партнеры начинают быстрее принимать решения,

– отметил Мусиенко.

Он предположил, что есть борьба определенных позиций относительно того, что удары по аэродромам вглубь России могут повлечь дополнительную эскалацию, или не повлечет.

Какое вооружение лучше всего подходит для ударов по аэродромам в России

Удары по аэродромам на территории России – это один из способов защиты от ударов КАБами. Для этого лучше всего подходит кассетная боевая часть, потому что увеличивается радиус поражения и соответственно разрушений.

Не уверен, что у нас есть ATACMS на 300 километров с кассетной боевой частью, по крайней мере о них ничего не говорили. Известно только на 160 километров,

– сказал Мусиенко.

Конечно, можно бить осколочно-фугасной ракетой ATACMS и точно попасть, поэтому Украина просит разрешение, чтобы это делать.

Отметим, что с начала июня 2024 года россияне применили против Украины уже более 2400 управляемых авиабомб, из них около 700 сбросили на Харьковскую область.