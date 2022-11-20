Наверное, не загорали в январе в Крыму, – в Минобороны ответили на прогнозы о "паузе в войне"
Источник:Минобороны
Ряд западных военных экспертов прогнозируют остановку контрнаступления ВСУ зимой. Однако с этим не согласны в военном руководстве Украины.
Иронический ответ был опубликован 20 ноября в Министерстве обороны Украины. Они упрекнули аналитиков в незнании ситуации в Крыму.
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"Те, кто сейчас говорят о возможной "паузе в боевых действиях" из-за морозов зимой, наверное, никогда не загорали в январе на южном берегу Крыма", – отметили в Минобороны.
Украина деоккупирует Крым
Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что Владимир Путин и его представители не предлагали Украине сделать паузу в войне. Следовательно, Ермак намекнул на подготовку к освобождению Крыма.
Эта война продолжается. Я уверен, что кампания по возвращению Крыма состоится, – отметил Ермак.
Обратите внимание – как ВСУ могут деоккупировать Крым: смотрите видео
Подготовка к деоккупации полуострова: последние новости
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