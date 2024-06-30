В случае выигрыша Трампа: окажется ли под угрозой поддержка Украины от США

Состоялись предвыборные теледебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Первый получил поддержку 67% американцев, второй – 33%. Учитывая такой результат можно предположить, что Трамп действительно способен победить на президентских выборах.

И здесь возникает вопрос, продолжится ли финансирование двустороннего соглашения по безопасности между США и Украиной, которое подписали главы государств на полях G7. Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев помог 24 Каналу разобраться в этом вопросе.

Смотрите также Битва двух дедов и паника демократов: что Трамп и Байден сказали об Украине и войне на дебатах

Что будет с поддержкой Украины в случае выигрыша Трампа

Александр Краев рассказал, что финансирование на 2025 год должно быть принято до 1 октября. Если все пойдет по плану, то еще до того, как американцы пойдут на избирательные участки, будем иметь понимание, что поддержка США сохранится на следующий год. В теории с этим не должно быть проблем.

В то же время двусторонний договор по безопасности правительство Дональда Трампа может разорвать. Но и здесь в одном из пунктов указано, что любые дополнительные соглашения или контракты, подписанные в рамках основного документа, должны воплощаться до конца, даже несмотря на то, что базовый договор может быть расторгнут.

Советуем прочитать Обложка Time с Байденом и надписью "Паника": анализ исторических дебатов в США

Чтобы на каждый следующий год получать договоренности о тренировках, поставки вооружения и деньги, должны подписывать отдельные дополнительные договоры с США. Такое финансирование будет действовать, даже если Трамп, его администрация или кто-либо захочет разорвать двустороннее соглашение по безопасности. Проблем с этим не должно быть, потому что все будет делаться через дополнительные соглашения, которые и так будут действовать, учитывая наши договоренности,

– констатировал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма".

Напомним, что действующий президент США Джо Байден признал, что проиграл Трампу во время дебатов. Несмотря на поражение, он убежден, что все еще может его победить во время избирательной гонки. По его словам, он не баллотировался бы снова, если бы не верил в свою способность качественно выполнять обязанности президента.