Трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией вряд ли приведут к реальной деэскалации или встрече лидеров. Пока у Кремля есть ресурсы, он не прекратит террор против украинцев и давление на европейские страны.

Об этом в эфире 24 Канала заявил военнослужащий Александр Антонюк. Опираясь на опыт переговоров с 2014 года, он подчеркнул необходимость сосредоточиться на локальных гуманитарных результатах. Речь идет прежде всего о возвращении гражданских лиц и регулярных обменах пленными.

Стратегический просчет США и угроза для Европы

Военнослужащий отметил, что Соединенные Штаты допустили серьезную стратегическую ошибку в отношении России еще в 1990-х годах. Каждый раз после очередной эскалации Белый дом пытался перезагрузить отношения с Москвой, что лишь разжигало аппетиты агрессора и давало ему ощущение безнаказанности.

Кроме того, эксперт обратил внимание на изменение геополитического статуса Европы из-за подобных контактов мировых держав.

Сам факт этих встреч между Россией, Соединенными Штатами Америки и Китаем четко дает сигнал Европе, что все эти три страны относятся к Европейскому союзу уже как к объекту, а не субъекту. И это ключевой признак грядущей угрозы,

– отметил Александр Антонюк.

По его словам, отсутствие единой позиции внутри ЕС создает значительный риск раскола, в частности в преддверии предстоящих выборов во Франции и Германии. Если лидеры континента не признают Кремль именно государством-террористом, пророссийские силы продолжат расшатывать стабильность изнутри.

Региональные блоки и манипуляции Кремля

Поскольку НАТО не всегда проявляет готовность реагировать на совместные вызовы Москвы и Пекина, выходом может стать создание локальных альянсов. Они способны эффективно функционировать на низовом уровне между спецслужбами и сосредоточиваться на защите отдельных зон, таких как безопасность Черного или Балтийского морей.

Комментируя сочетание гуманитарных шагов оккупантов в Олешках с массированными ударами по Днепру, гость эфира указал на циничную тактику врага.

Российская Федерация – это террористическое государство. Они соглашаются на гуманитарные шаги под давлением, чтобы создать информационный фон и размыть значимость своих военных преступлений,

– подытожил военнослужащий.

На этом фоне он призвал МИД Украины активнее действовать на международных площадках и непрерывно собирать доказательства действий агрессора для будущих трибуналов.

Ранее в Кремле также открыто подтверждали, что подготовка к переговорам не означает прекращения боевых действий на линии фронта.