Про це в ефірі 24 Каналу заявив військовослужбовець Олександр Антонюк. Спираючись на досвід переговорів із 2014 року, він наголосив на потребі зосередитися на локальних гуманітарних результатах. Йдеться передусім про повернення цивільних громадян та регулярні обміни полоненими.

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Стратегічний прорахунок США та загроза для Європи

Військовослужбовець зазначив, що Сполучені Штати припустилися серйозної стратегічної помилки щодо Росії ще у 1990-х роках. Кожного разу після чергової ескалації Білий дім намагався перезавантажити відносини з Москвою, що лише розпалювало апетити агресора й дарувало йому відчуття безкарності.

Крім того, експерт звернув увагу на зміну геополітичного статусу Європи через подібні контакти світових держав.

Сам знак оцих зустрічей між Росією, Сполученими Штатами Америки і Китаєм чітко дає сигнал Європі, що всі ці три країни до Європейського Союзу ставляться вже як до об'єкта, а не суб'єкта. І це ключовий маркер наступної загрози– зазначив Олександр Антонюк.

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За його словами, брак єдиної позиції всередині ЄС створює значний ризик розколу, зокрема перед майбутніми виборами у Франції та Німеччині. Якщо лідери континенту не визнають Кремль саме державою-терористом, проросійські сили продовжать розхитувати стабільність ізсередини.

Регіональні блоки та маніпуляції Кремля

Оскільки НАТО не завжди виявляє готовність реагувати на спільні виклики Москви та Пекіна, виходом може стати побудова локальних альянсів. Вони здатні ефективно функціонувати на низовому рівні між спецслужбами та концентруватися на захисті окремих зон, як-от безпека Чорного або Балтійського морів.

Коментуючи поєднання гуманітарних кроків окупантів в Олешках із масованими ударами по Дніпру, гість ефіру вказав на цинічну тактику ворога.

Російська Федерація – це терористична держава. Вони погоджуються на гуманітарні кроки під тиском, аби створити інформаційне тло та розмити вагу своїх воєнних злочинів– підсумував військовослужбовець.

На тлі цього він закликав МЗС України активніше діяти на міжнародних майданчиках і безперервно збирати докази дій агресора для майбутніх трибуналів.

Раніше у Кремлі також відкрито підтверджували, що підготовка до перемовин не означає зупинки боїв на лінії фронту.