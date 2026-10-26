У Путіна оцінили можливу зупинку бойових дій на тлі переговорів

Так, речник Путіна Дмитро Пєсков прокоментував майбутні тристоронні переговори для пропагандистського агентства ТАСС.

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Що сказав Пєсков про перемовини?

Рішення щодо продовження тристоронніх переговорів не передбачає обмежень у бойових діях– заявив Пєсков.

Водночас він додав, що російська сторона розглядає припинення вогню в районі окупованих Олешок як можливий орієнтир для дипломатії.

Представник Кремля зазначив, що цей приклад може стати основою для аналогічних домовленостей на інших ділянках фронту.

Окремо Пєсков зазначив, що Росія не обговорюватиме публічно деталі переговорів щодо України, бо це нібито нашкодить потенційному мирному процесу.

"Для врегулювання по Україні чекає серйозна розмова, яка складається з величезної кількості деталей, – сказав речник Путіна.

Нагадаємо, Москва неодноразово відкидала можливість тимчасового припинення вогню. У такий спосіб Кремль показував, що не зацікавлений у закінченні війни.

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Якщо тепер росіяни і погодилися на відновлення переговорів, то не тому, що справді бажають миру. Російський диктатор хоче використати дипломатичний процес для отримання поступок від Заходу, зокрема у вигляді зняття санкцій.

Також у планах Путіна домогтися скорочення присутності НАТО на сході.