Тупика не будет: в ISW считают, что зима не остановит боевые действия в Украине

На Западе считают, что боевые действия в Украине остановятся или зайдут в тупик из-за зимней погоды. Оккупанты не готовы к боевым действиям зимой.

Об этом рассказали в Институте изучения войны. Некоторые чиновники по вопросам обороны США и Запада рассматривают "ожидаемое зимнее замедление боевых действий как возможность для начала дипломатии между Россией и Украиной".

К теме В чью пользу зима: военный обозреватель предположил, какой будет ситуация на фронте

В ISW объясняют, что оккупанты имеют неисправное или недостаточное зимнее оборудование. Следовательно, из-за недостатка оборудования или боеприпасов, а не зимы, может замедлиться продвижение россиян.

Кульминация российского наступления уже была

Институт изучения войны считает, что зимняя погода может нанести непропорциональный ущерб плохо оснащенным российским силам в Украине. Однако хорошо обеспеченные украинские военные не прекратят контрнаступление из-за прихода зимы. Они даже могут использовать промерзшую местность, чтобы передвигаться легче, чем они могли осенью во время дождей.

Если бои все-таки прекратятся этой зимой, это произойдет из-за материально-технических проблем и кульминации нескольких кампаний с обеих сторон, – отметили в ISW.

Добавили, что российские кампании по захвату всех территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей достигли кульминации несколько месяцев назад. В настоящее время у россиян есть укрепленная оборона на большей части линии фронта.

Обратите внимание – россияне отступают из Херсона: смотрите видео

Как зима может повлиять на ход боевых действий: последние новости