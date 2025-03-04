Маломуж предположил, какое время Украина может выстоять без помощи США

Дональд Трамп принял решение, которое поддержали его советники, временно приостановить предоставление Украине военной помощи. США не будут продолжать поставки в частности, системы ПВО, баллистические ракеты, системы навигации и реактивную артиллерию большой дальности.

Генерал армии и экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж отметил в разговоре с 24 Каналом, что приостановление военной помощи со стороны США приведет к большим проблемам в Украине. В то же время в Центре противодействия дезинформации отметили, что пауза в поставках военной помощи Украине является инструментом информационного давления на общество.

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Россия может воспользоваться ситуацией

Маломуж подчеркнул, что Украина может иметь огромные проблемы в ближайшие месяцы и даже недели. Еще есть запасы вооружения и техники на короткое время, но в дальнейшем нужны новые поставки оружия из США. Для Украины они являются критическими, и Европа, к сожалению, не может их компенсировать.

Россия может воспользоваться этой ситуацией, ведь, по его мнению, выжидает и накапливает ракеты, чтобы нанести новые удары по Украине.

Россияне, видимо, ждали, что США могут прекратить поставки Украине боеприпасов к системам Patriot, к РСЗО HIMARS, ПЗРК NASAMS. Это ударные группы, которые уничтожают баллистические и крылатые ракеты,

– пояснил он.

Обратите внимание! Народный депутат и член оборонного комитета Рады Федор Вениславский считает, что без системной помощи США наша страна имеет запас прочности примерно на полгода. В то же время сейчас идет работа над вариантами компенсации вооружения, поставки которого США могут прекратить.

Также нашему государству нужны другие системы, которые сбивают дроны.

Кроме того, Украина нуждается в бронебойных системах, поставки которых также приостановится, например, "Джавелинов". Очень эффективны РСЗО M270 MLRS, которые бьют по средним тылам противника, где он накапливает оружие, технику, боеприпасы, а также расположены штабы, склады,

– сказал он.

Украинским силам на поле боя очень помогают американские высокотехнологичные радиолокационные системы, без которых очень сложно противодействовать ракетам и "Шахедам".

Важно обратить внимание на то, что помощь Украине именно приостановлена со стороны США. Однако в ближайшие дни ситуация может измениться, ведь Белый дом общается с британцами, европейцами, в частности, французами и итальянцами по различным оперативным каналам. И уже видим, что положительные сигналы есть,

– отметил Николай Маломуж.

Генерал армии предположил возможность возобновление американской поддержки, начало переговорного процесса и подписание соглашения. Однако все эти действия со стороны украинской власти должны быть тщательно подготовлены, чтобы в дальнейшем избежать противоречий, которые проявились во время встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа 28 февраля в Белом доме.

К слову, важное значение для украинской армии имеют поставки ежеминутно информации о ситуации на поле боя. Нам передают, что происходит во фронтовой зоне, где группируются подразделения противника, что позволяет нам осуществлять удары. Также получаем информацию, которую отслеживают американские мощные космические системы, по взлету бомбардировщиков, движению, например, тактических ракет, в частности, ядерных, баллистических.

Однако по данным СМИ, приостановление военной помощи со стороны Вашингтона не коснулось передачи Киеву разведданных, поскольку это другая линия сотрудничества.