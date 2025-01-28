В США приостановили программу для украинских беженцев U4U

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) объявила о временном прекращении действия программы United for Ukraine (U4U). Она позволяла украинцам, спасающимся от войны, переезжать в Соединенные Штаты.

Это одно из последствий указов президента Трампа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки".

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Что известно об остановке программы U4U

В рамках приостановления программы U4U прекращается прием формы I-134A – на поддержку и декларации о финансовой поддержке. Причиной шага является исполнительный указ Дональда Трампа "Защита наших границ" от 20 января.

В нем, среди прочего, президент поручил министру внутренней безопасности откорректировать программы по предоставлению убежища людям, прибывающих в США и остановить программы по предоставлению убежища, которые противоречат политике США.

Сейчас подача новых заявок заморожена до того момента, пока американское ведомство не завершит обработку запросов, которые уже были получены.

По данным на март 2023 года, в рамках программы U4U в США прибыло более 118 тысяч украинцев. Еще около 25 тысяч граждан Украины пересекли границу с США через Мексику в начале российского вторжения в 2022 году.

"Голос Америки" также отмечает, что иммиграция в Соединенные Штаты в последние годы достигла рекордного уровня. Современный показатель превосходит даже большой иммиграционный бум конца XIX – начала ХХ века.

Напомним, USAID приостановило финансирование всех своих программ в мире, в том числе и в Украине, из-за 90-дневного аудита Госдепартамента.

С начала полномасштабного вторжения в Украину агентство выделило 2,6 миллиарда долларов на гуманитарную помощь, 5 миллиардов долларов на развитие, а 30 миллиардов долларов было предоставлено в виде прямой бюджетной поддержки.