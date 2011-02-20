Коллапс или безопасность людей: отменят ли в Киеве остановку транспорта из-за воздушных тревог

Остановка общественного транспорта во время воздушных тревог в Киеве несколько раз в неделю вызывает настоящий транспортный коллапс в городе, особенно в часы пик. Пассажиры вынуждены покидать салоны автобусов, троллейбусов и трамваев, в поисках укрытия или пытаясь найти другой способ передвижения. Из-за высокого спроса такси становится недоступным для большинства жителей, а частный транспорт не справляется с нагрузкой, что приводит к пробкам на дорогах.

Больше всего страдают жители отдаленных районов, в частности Троещины, Виноградаря, Борщаговки и Воскресенки, где наземный общественный транспорт – основное средство передвижения. Люди вынуждены либо пересаживаться в переполненные маршрутки, либо преодолевать километры пешком.

Кроме того, хаотичная остановка транспорта негативно влияет на работу предприятий и учреждений. Работники опаздывают на работу, нарушаются графики логистических компаний, а бизнес несет финансовые потери. В случае длительных тревог ситуация только обостряется: общественный транспорт останавливается на час или более, а после отбоя формируется значительный пассажирский ажиотаж, что еще больше затягивает восстановление нормального ритма передвижения по городу. Критическая ситуация происходит и во время утренних тревог, когда водители не успевают доехать до автопарков и депо, а машинисты метро – вывести поезда из депо. В таких случаях нормальный график восстанавливается в течение нескольких часов после отбоя, а за это время киевляне едут на работу в ужасных условиях.

В январе – феврале ситуация с остановкой транспорта во время тревог вроде бы приблизилась к развязке. О планах решить проблему заговорил новый глава КГГА Тимур Ткаченко. О том, что происходит между двумя городскими администрациями и как реагируют перевозчики – читайте в материале 24 Канала.

Сколько Киев живет с остановкой общественного транспорта

С 1 августа 2022 года в Киеве вступило в силу решение Совета обороны города, согласно которому наземный общественный транспорт останавливается во время воздушной тревоги. Пассажиры должны покинуть салон и пройти в ближайшее укрытие. Это решение касается как коммунального транспорта, так и частных перевозчиков. Но маршрутчики не выполняют его, как и Укрзализныця, которая является оператором городской электрички.

Лишь однажды, 23 января 2024, во время вечерней воздушной тревоги, длившейся почти три часа, в Киеве полностью остановили работу общественного транспорта, в том числе и маршруток.



Это привело к скоплению людей на остановках даже во время ракетной угрозы, а цены на такси резко выросли – от 500 до 1000 гривен за поездку. Некоторые жители, не имея другого выбора, отправились домой пешком.

В 2022 году правило остановки движения во время воздушной тревоги было распространено во многих украинских городах. Сейчас эта норма среди городов-миллионников действует только в Киеве.

В городах, которые значительно чаще подвергаются обстрелам, например Харьков, Одесса, Днепр и Запорожье, подобного запрета нет.

В Запорожье с началом войны трамваи и троллейбусы длительное время курсировали бесплатно, а недавно в городе восстановили платный проезд в электротранспорте.

В Одессе некоторые маршруты электротранспорта работают даже во время комендантского часа.

В Киеве городская электричка и частные перевозчики продолжают движение во время воздушной тревоги без остановок.



Толпа возле станции метро "Левобережная" после отбоя воздушной тревоги летом 2024 года / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Киевляне создали уже семь петиций с требованием отменить запрет на остановку транспорта во время тревоги. Каждая из них набирала достаточное количество голосов для рассмотрения, но Киевская городская государственная администрация отклоняла эти обращения.

Остановка транспорта во время воздушной тревоги создает неудобства для менее состоятельных жителей столицы. Владельцы автомобилей и пассажиры такси могут беспрепятственно передвигаться по городу, тогда как пассажиры общественного транспорта вынуждены прерывать поездки. Эта ситуация побуждает все больше киевлян задумываться о приобретении собственного автомобиля, что в перспективе может привести к ухудшению транспортной ситуации в городе.

Похожая тенденция имела место в 2020 – 2021 годах, когда городские власти ограничивали общественный транспорт во время пандемии.

Что изменилось в 2025 году

Во время воздушной тревоги КП "Киевпастранс" останавливает все маршруты троллейбусов, трамваев и автобусов. Но в некоторых случаях транспорт может все же довезти пассажиров до конечной остановки либо ближайшей подземной станции метро или подземного перехода, где можно переждать тревогу.

КП "Киевский метрополитен" останавливает движение наземным участком красной линии – от станции "Лесная" до станции "Днепр", а на зеленой линии останавливается движение по Южному мосту. В часы пик из-за перегрузки метро может закрывать еще несколько подземных станций, чтобы не скапливались пассажиры.

Такая практика приводит к немалым убыткам. Об этом говорят даже городские власти.

Если мы говорим об убытках, то они есть. В прошлом году около 8 миллиардов гривен перечислили на дотацию коммунального транспорта. В этом году может быть более 11 миллиардов гривен, пока запланировано 9 миллиардов гривен,

– во время круглого стола в январе рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Конечно, из-за остановки общественный транспорт несет убытки. Но первоочередная задача для нас – безопасность пассажиров. Если мы говорим о потерях для коммунального транспорта, то я спрошу о другом: скажите мне, какая цена человеческой жизни. И кто должен заставить водителя автобуса, троллейбуса или трамвая пренебрегать безопасностью и ехать во время воздушной тревоги", – добавил Поворозник.

В то же время заместитель председателя КГГА отметил, что киевские специалисты постоянно изучают соответствующий опыт других городов. Поворозник, в частности, привел пример прифронтовых Херсона, Запорожья и Харькова и вспомнил о случаях, когда под российские обстрелы в Киеве попадал подвижной состав транспорта.

Эти заявления Поворозника звучали на фоне планов нового главы КГГА Тимура Ткаченко изменить ситуацию с остановкой общественного транспорта во время тревог. Впервые Ткаченко вспомнил об этой проблеме через неделю после своего назначения, в начале января.

6 февраля Ткаченко сообщил, что совместно с военными, представителями ГСЧС, Нацполиции, чиновниками и транспортниками продолжаются обсуждения по корректировке работы общественного транспорта во время воздушных тревог.

По его словам, пока удалось активизировать "здоровый диалог", необходимый для решения проблемы транспортного коллапса в столице.

"Транспортный коллапс" – это не фигура речи. Остановка коммунального транспорта парализует движение в первую очередь между берегами Днепра. Это приводит к скоплению людей, что создает дополнительные угрозы ситуации безопасности, а не решает вопрос безопасности. Не менее важно, что вечерние длительные тревоги и остановка транспорта приводят к тому, что люди не успевают попасть домой после отбоя из-за окончания рабочих смен в транспорте,

– отметил Ткаченко.

В то же время в КГВА добавили, что аспект безопасности остается ключевым, ведь Киев является стратегической целью для воздушных атак.

Возможные варианты решения вопроса движения транспорта во время тревоги рассмотрены. На очереди – их оформление в решение, которое будет учитывать компонент безопасности, и одновременно восстановит здоровый ритм пассажирских перевозок в Киеве,

– отметил глава КГВА.

Дальнейшей разработкой алгоритма будет заниматься рабочая группа.

24 Канал обратился к Тимуру Ткаченко за комментарием о том, как именно будет работать транспорт во время тревог, но на момент публикации не получил ответа.

Что говорят в КГГА

После публикаций Ткаченко по пересмотру режима остановки транспорта во время тревог появилась реакция мэра Киева Виталия Кличко.

Еще раз подчеркну: городская власть руководствуется исключительно рекомендациями военных, которые непосредственно отвечают за оборону города, защиту жителей во время атак. Ведь люди в общественном транспорте тоже являются мишенью для врага. И решение по безопасности принимает Совет обороны города, а не какие-то отдельные лица. Популистские решения о том, что общественный транспорт должен двигаться во время тревог, могут привести к трагедии. И отвечать будут не те, кто требует не останавливать транспорт. И не те, кто раздает обещания это сделать, ради того, чтобы собирать лайки, понравиться. Самый страшный популизм – это популизм во время войны. Я им не занимаюсь и не буду! Главное – сохранить жизни людей,

– написал Кличко.

Мэр также напомнил, что с начала полномасштабного вторжения четыре раза обломки вражеских боеприпасов обнаруживали на наземных участках метро, а также обнаружили часть ракеты, которая "чудом не сдетонировала возле опоры моста Метро".

Как и его заместитель Поворозник, Кличко вспомнил о "трагических случаях" попаданий в общественный транспорт в прифронтовых Николаеве, Херсоне, Запорожье.

По словам Кличко, в столице вражескими обстрелами повреждены 22 единицы подвижного состава КП "Киевпастранс".

В то же время частные перевозчики в Киеве не останавливают движение во время тревог и не отчитываются о количестве поврежденного транспорта. В частности, председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко в комментарии УНН отметил, что остановка общественного транспорта во время воздушной тревоги подвергает людей опасности.



Мойсеенко также привел пример, когда на станции метро "Почайна" образовывались толпы в 2 – 3 тысячи человек в ожидании транспорта.

24 Канал обратился за комментарием в КГГА с вопросом, будут ли выполнять коммунальные перевозчики решение о смягчении режима движения во время воздушных тревог, если оно будет принято КГГА и Советом обороны.

Во время воздушной тревоги существует реальная угроза жизни и здоровью человека в условиях военного положения. Поэтому после сигнала "воздушная тревога" все люди должны быстро эвакуироваться в укрытие и находиться там до окончания воздушной тревоги для сохранения собственной жизни. Это касается как пассажиров, так и водителей общественного транспорта. Замечаем, что общественный транспорт города не является укрытием для гражданского населения и находиться там во время тревоги опасно,

– напомнил заместитель директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА Роман Лелюк.

В КГГА напомнили, что остановка транспорта как коммунального, так и частного регулируется протоколом Совета обороны города Киева от 17 мая 2023 года №4.

"В случае объявления воздушной тревоги городской пассажирский транспорт общего пользования довозит пассажиров до укрытий гражданской защиты, которые находятся ближе всего по схеме движения, в том числе и до станций метрополитена, подземных пешеходных переходов, паркингов и тому подобное. В то же время никто не отменяет высадку пассажиров непосредственно на остановках общественного транспорта", – отметил Лелюк в комментарии 24 Каналу.

Важно! Глава КГГА Тимур Ткаченко также анонсировал открытие для общего движения Южного моста, который был перекрыт в течение полномасштабного вторжения.



"Проговорил с военными, пока необходимости закрытия Южного моста, которая была раньше, – нет. Возможно дополнительное регулирование движения, но в целом есть понимание, что ограничения можно ослабить. На следующее заседание Совета обороны Киева, кроме других вопросов, внесу на рассмотрение восстановления движения по Южному мосту для всех киевлян", – написал Ткаченко.

КП "Киевпастранс" и КП "Киевский метрополитен" в своей деятельности предприятия руководствуется действующими нормативно-правовыми документами, в том числе решениями Совета обороны города Киева, добавил Лелюк. Поэтому можно надеяться, что, когда Совет обороны все же смягчит остановку транспорта во время тревог, коммунальные перевозчики выполнят это.