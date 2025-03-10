Об этом 24 Каналу рассказал ветеран армии США, OSINT-аналитик Райан МакБет, заметив, что наша страна могла бы самостоятельно производить собственное оружие, хотя имеет недостаточное количество специалистов. Зато Европа имеет для этого достаточно ресурсов и должна начать работу немедленно.

Смотрите также Если бы Маск отключил Украине Starlink: полковник запаса ответил, посыпался ли бы фронт

Где Украине взять Patriot или как их заменить

Вследствие остановки военной помощи от США Украина не будет получать определенные системы. Ветеран армии США заметил, что, возможно, Украина сможет получить системы Patriot или по крайней мере ракеты Patriot от Израиля. Однако это зависит от соглашения Израиля с США о перепродаже.

Израиль имеет в этом опыт, ведь раньше решал собственные проблемы, когда говорилось о баллистических ракетах на театре боевых действий и воздушных угрозах. Кроме того, большинство программ страны по вооружению достаточно современные.

Или же Украине просто нужно как-то разработать собственную систему в ближайшие полгода. Учитывая, что Украина уже разработала несколько передовых систем беспилотников, это не обязательно кажется недостижимым,

– подчеркнул он.

Однако наша страна имеет в этом отношении проблему – ограниченное количество научно-исследовательских проектов, над которыми украинцы могли бы работать одновременно, а также ограниченное количество инженеров и ученых.

МакБет отметил, что предоставление Украине Patriot от Европы также будет зависеть от соглашения с Соединенными Штатами. США могут позволить какой-то европейской стране продавать оружие третьей стороне после определенного срока контракта, но в таком случае Вашингтон должен согласиться на продажу.

Таким странам, как Великобритания, возможно, придется искать другие варианты и даже обратиться к Испании за некоторыми старыми ракетами Hawk, если они все еще находятся на стадии контракта,

– сказал он.

Кстати, во время выступления в Овальном кабинете Дональд Трамп отказался комментировать, что будет, если у Украины закончатся ракеты для Patriot. Зато он продолжил свою риторику относительно того, что США ожидают от Украины готовность к мирному соглашению.

Об альтернативах ATACMS

От США также зависят и ATACMS. Европа не сможет помочь Украине с высокоэффективными системами без получения лицензии от Соединенных Штатов. Однако европейцы могли бы разработать собственные системы.

Так, Великобритания или Франция могут пройти какую-то программу, где они разрабатывают более дешевую версию, похожую на HIMARS, в своей стране.

Сначала они производят, а потом или продают, или дают, или сдают в аренду Украине. Это возможно, но они должны начать работать над этим прямо сейчас и тогда Украина будет иметь эти системы вооружений,

– подчеркнул ветеран армии США.

Он добавил, что ATACMS – это просто баллистическая ракета с определенным наведением. Это не ракетостроение, не ракетная наука. Мир уже давно решил проблемы по разработке этой ракеты. Поэтому все. что нужно сделать Европе сейчас – это немедленно приступить к работе над этим.

К слову, политика Вашингтона по военной помощи остается неизменной. Недавно Трамп заявил, что Украина может не выжить "в любом случае" – с военной помощью от США или без нее.