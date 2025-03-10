Про це 24 Каналу розповів ветеран армії США, OSINT-аналітик Раян МакБет, зауваживши, що наша країна могла б самостійно виробляти власну зброю, хоча має недостатню кількість фахівців. Натомість Європа має для цього достатньо ресурсів і повинна розпочати роботу негайно.

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Де Україні взяти Patriot або ж як їх замінити

Внаслідок зупинки військової допомоги від США Україна не буде отримувати певні системи. Ветеран армії США зауважив, що, можливо, Україна зможе отримати системи Patriot або принаймні ракети Patriot від Ізраїлю. Однак це залежить від угоди Ізраїлю зі США про перепродаж.

Ізраїль має в цьому досвід, адже раніше розв'язував власні проблеми, коли мовилось про балістичні ракети на театрі бойових дій і повітряні загрози. Крім того, більшість програм країни щодо озброєння досить сучасні.

Або ж Україні просто потрібно якось розробити власну систему в найближчі півроку. Враховуючи, що Україна вже розробила кілька передових систем безпілотників, це не обов'язково здається недосяжним,

– наголосив він.

Однак наша країна має щодо цього проблему – обмежена кількість науково-дослідних проєктів, над якими українці могли б працювати одночасно, а також обмежена кількість інженерів і вчених.

МакБет зазначив, що надання Україні Patriot від Європи також буде залежати від угоди зі Сполученими Штатами. США можуть дозволити якійсь європейській країні продавати зброю третій стороні після певного терміну контракту, але в такому випадку Вашингтон має погодитись на продаж.

Таким країнам, як Велика Британія, можливо, доведеться шукати інші варіанти і навіть звернутися до Іспанії за деякими старими ракетами Hawk, якщо вони все ще перебувають на стадії контракту,

– сказав він.

До речі, під час виступу в Овальному кабінеті Дональд Трамп відмовився коментувати, що буде, якщо в України закінчаться ракети для Patriot. Натомість він продовжив свою риторику щодо того, що США очікують від України готовність до мирної угоди.

Про альтернативи ATACMS

Від США також залежать і ATACMS. Європа не зможе допомогти Україні з високоефективними системами без отримання ліцензії від Сполучених Штатів. Однак європейці могли б розробити власні системи.

Так, Велика Британія чи Франція можуть пройти якусь програму, де вони розробляють дешевшу версію, схожу на HIMARS, у своїй країні.

Спершу вони виробляють, а потім або продають, або дають, або здають в оренду Україні. Це можливо, але вони повинні почати працювати над цим прямо зараз і тоді Україна матиме ці системи озброєнь,

– підкреслив ветеран армії США.

Він додав, що ATACMS – це просто балістична ракета з певним наведенням. Це не ракетобудування, не ракетна наука. Світ вже давно розв'язав проблеми щодо розробки цієї ракети. Тому все. що потрібно зробити Європі зараз – це негайно взятись до роботи над цим.

До слова, політика Вашингтону щодо військової допомоги залишається незмінною. Нещодавно Трамп заявив, що Україна може не вижити "в будь-якому випадку" – з військовою допомогою від США чи без неї.