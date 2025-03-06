В Третьей штурмовой отреагировали на остановку поставок оружия от США

Администрация Дональда Трампа приостановила военную помощь Украине. Также США прекратили обмениваться разведывательной информацией с нашим государством. Помощь Штатов действительно является ключевой для украинской армии.

Однако гарант безопасности для Украины – это ВСУ. Это 24 Каналу отметил подполковник Вооруженных Сил Украины, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов.

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"Гарант безопасности для нашей страны – это ВСУ. Поэтому все эти новости, которые мы видим из-за рубежа, из США – это дело дипломатического корпуса. Я очень надеюсь, что это дело решит дипломатический корпус", – подчеркнул заместитель командира.

По его словам, украинские защитники продолжают выполнять любые задачи при любых условиях. Потому что наши военные отдали присягу народу Украины и будут делать все, чтобы защитить нашу независимость.

Напомним, советник по нацбезопасности президента США Майкл Уолтц отметил, что Дональд Трамп рассмотрит возможность восстановления военной помощи Украине, если будут организованы мирные переговоры и "приняты меры укрепления доверия".

Также Уолтц подтвердил, что США остановили обмен разведданными с Украиной. Он добавил, если стороны "смогут согласовать все детали переговоров", то только тогда американский лидер будет готов возобновить поставки военной помощи Украине и обмен разведданными.