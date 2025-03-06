Однак гарант безпеки для України – це ЗСУ. Це 24 Каналу зауважив підполковник Збройних Сил України, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов.

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"Гарант безпеки для нашої країни – це ЗСУ. Тому усі ці новини, які ми бачимо з-за кордону, зі США – це справа дипломатичного корпусу. Я дуже сподіваюся, що цю справу розв’яже дипломатичний корпус", – підкреслив заступник командира.

За його словами, українські захисники продовжують виконувати будь-які завдання за будь-яких умов. Тому що наші військові віддали присягу народові України та будуть робити усе, щоб захистити нашу незалежність.

Нагадаємо, радник з нацбезпеки президента США Майкл Волц наголосив, що Дональд Трамп розгляне можливість відновлення військової допомоги Україні, якщо будуть організовані мирні переговори та "вжиті заходи зміцнення довіри".

Також Волц підтвердив, що США зупинили обмін розвідданими з Україною. Він додав, якщо сторони "зможуть узгодити всі деталі переговорів", то лише тоді американський лідер буде готовий відновити постачання військової допомоги Україні та обмін розвідданими.