Остановка военной помощи Украине: Трамп сделал заявление

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 3 марта, заявил, что до сих пор не поднимал вопрос остановки военной помощи Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Остановят ли США военную помощь Украине

Президент США заявил, что вопрос военной помощи для Украины "будет зависеть от того, что будет дальше".

Мы пока что этого не обсуждали. Все будет зависеть от того, что будет происходить дальше, много вещей происходит прямо сейчас,

– подчеркнул Трамп.