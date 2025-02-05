Украина после войны: какую защиту для нас пытается построить Запад

Дональд Трамп и его команда сосредоточены на прекращении активной фазы войны в Украине. В то же время вопрос гарантий безопасности и недопущения нового нападения со стороны России пока не поднимается.

Председатель аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук в эфире 24 Канала отметил, что вопрос вступления Украины в НАТО, по крайней мере при нынешней позиции США, не стоит на повестке дня. Однако это не мешает европейским странам фактически обеспечивать военное сотрудничество Украины с НАТО, но уже за их счет.

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По его словам, США могут покрывать не 50% общих расходов, как сейчас, а лишь 20%.

Риторика Трампа является очевидной для европейцев

"Европейский континент – это не США, для него Россия является реальной угрозой. Европейцы понимают, что наиболее боеспособная и эффективная армия в Европе – это украинская. Трамп, хотя и не слишком дипломатично, подталкивает европейцев к мысли: мол, "я сейчас останавливаю активную фазу войны, а что будет дальше – это уже ваша проблема", – отметил Рыбачук.

Он убежден, что риторика Трампа становится все более очевидной для европейцев. Поэтому Украине нужно прилагать максимум усилий, чтобы выстраивать партнерские отношения, а не надеяться, что на Трампа можно как-то повлиять.

Какое наказание должна понести Россия

Команда Дональда Трампа нацелена на то, чтобы заключить соглашение в определенный ею срок, но Украине, вероятно, придется пойти на определенные уступки. В то же время нет никакой гарантии, что после достижения соглашения о прекращении огня Россия не возобновит агрессию.

В чем именно заключаются эти гарантии? На какие конкретные действия готов пойти Трамп? Пока он демонстрирует на примере других соседей, что может действовать решительно и что лучше не становиться ему на пути. Но мы не слышим и не видим никаких его попыток показать Путину, что его ждет,

– сказал Олег Рыбачук.

Он добавил, что ранее речь шла о возможном давлении на энергетическом рынке. Впрочем, до сих пор не понятно, насколько Трамп готов давить на Россию, чтобы гарантировать невозможность повторения агрессии.

Второй важный момент – каким образом Россия должна заплатить за свою агрессию? Что, просто прекратить стрелять – и все? И мы вернемся к привычной жизни? А как насчет компенсаций, замораживания активов, уголовной ответственности международного преступника Путина и его правительства? Об этом вообще речь не идет,

– отметил Рыбачук.

Он также отметил, что украинские спецслужбы, даже после подписания соглашения о прекращении активной фазы войны, будут продолжать разыскивать российских преступников. Для таких преступлений не существует срока давности или возможности избежать ответственности.

"Они должны оглядываться каждый раз, когда выходят на улицу. Но нам нужно серьезно работать с теми, кто не осознает опасность безнаказанности российской агрессии", – подытожил Олег Рыбачук.