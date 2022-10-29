Сотни миллионов людей – в заложниках голодных игр Кремля – МИД о приостановлении зернового соглашения

Россия 29 октября объявила о приостановке зернового соглашения. В МИД считают, что Турция и ООН должны отреагировать на шантаж Кремля.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, сообщает 24 канал. Напомним, что Кремль назвал причиной своего решения взрывы в Севастополе.

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Николенко рассказал, что Россия продолжает всячески торпедировать работу Черноморского зернового коридора, подвергая сомнению целесообразность его дальнейшего функционирования. Министерство иностранных дел неоднократно предупреждало об этом, в частности, в заявлении 24 октября.

Рассматриваем сообщение Минобороны РФ о приостановлении Россией участия в зерновом соглашении именно как воплощение курса Москвы на дестабилизацию глобальной продовольственной безопасности под надуманным предлогом последних событий в Севастополе.

– отметил спикер МИД.

Он подчеркнул, что сейчас очень важно, чтобы ООН и Турция как гаранты зернового соглашения, а также страны, зависящие от экспорта украинских зерновых, послали России четкий сигнал. Ведь содержать сотни миллионов людей в мире, в том числе в Африке, Азии и Латинской Америке, в заложниках голодных игр Кремля – недопустимо.

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