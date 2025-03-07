Из украинской службы "Голоса Америки" уволили известного журналиста Остапа Яриша

После проверки новосозданного департамента эффективности правительства США в стране началась волна увольнений. Вследствие этого работу потерял активный украинский журналист Остап Ярыш.

Медийщик работал в украинской службе издания "Голос Америки". О его увольнении 24 Канал пишет со ссылкой на руководительницу общественной организации "Детектор медиа" Наталью Лигачеву.

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По решению DOGE в США уволили украинского журналиста

Руководство Соединенных Штатов настаивали на закрытии двух изданий, которые транслируют новости США на украинском. Речь идет о службе "Радио Свобода" и "Голос Америки". Глава департамента эффективности правительства Илон Маск делился сообщением директора Национальной разведки США Рика Гренелла, где он писал, что эти СМИ являются "ультралевыми".

Однако до закрытия еще не дошло, но отдельных работников после проверки департамента и внутренних расследований в изданиях в отношении журналистов, которые критиковали президента Трампа, начали увольнять с работы. Среди уволенных – известный журналист Остап Ярыш с украинской службы "Голоса Америки".

Ранее в The New York Times писали, что с "Голоса Америки" уже отстранили от работы ведущего журналиста Стивена Германа. Издание обнаружило, что комментарии Германа в социальных сетях могут подорвать доверие к нему.

Издание "Голос Америки" финансируется из бюджета США, поэтому государственные органы имеют влияние на медиа.

Что известно об Остапе Ярыше

Остап Ярыш украинский медийщик, который работает в Соединенных Штатах с 2019 года. Он уроженец Львова. Ярыш учился на факультете журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко и прошел магистерскую программу Украинского католического университета. Остап становился героем публикаций СМИ благодаря своему активизму и путешествиям.

Работая в журналистике Остап Ярыш стал лауреатом нескольких престижных премий и начал писать книгу о США.