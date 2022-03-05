Оставайтесь сильными, – Илон Маск поддержал Украину

5 марта 2022 , 04:03
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Источник:

телеграм-канал Илона Маска

Американский изобретатель и один из самых богатых людей в мире Илон Маск поддержал Украину на фоне войны против России. И словом, и делом.

Ранее Маск откликнулся на просьбу министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. Тот призвал его предоставить станции Starlink и доступ к спутниковому интернету.

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Миллиардер передает нам StarLink

Макс поддержал украинцев

В ночь на 5 марта американец упомянул о нашем государстве в своем твиттере. "Оставайся сильной, Украина", – написал он и проиллюстрировал публикацию эмоджи с сине-желтыми флажками. "А также мои соболезнования хорошим россиянам, которые этого (войны – 24 канал) не хотят", – добавил бизнесмен.

 

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Автор: Ірина Буртик