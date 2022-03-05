Раніше Маск відгукнувся на прохання міністра цифрової трансформації України – Михайла Федорова. Той закликав його надати станції Starlink та доступ до супутникового Інтернету.
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Мільярдер передає нам StarLink
- Перша партія станцій потужного супутникового інтернету StarLink прибула в Україну на початку березня. Найближчим часом надійше ще одна.
- Водночас Маск припускає, що система зв'язку Starlink стане мішенню російських військ. Він закликав "використовувати її обережно".
Ілон Маск підтримує українців
У ніч проти 5 березня американець згадав про нашу державу в своєму твітері. "Залишайся сильною, Україно", – написав він й проілюстрував публікацію емоджі з синьо-жовтими прапорцями. "А також мої співчуття хорошим росіянам, які цього (війни – 24 канал) не хочуть", – додав бізнесмен.
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