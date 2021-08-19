О том, как покидала родину, Карими рассказала в интервью. С собой из Афганистана она вывезла еще 11 человек.
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Карими собрала вещи после захвата Кабула
Сразу после новости, что "Талибан" вошел в Кабул, режиссер начала собирать вещи. Однако выбрать то, что действительно нужно, не получилось. Итак, говорит Карими, в чемодан попало то, что было под рукой. Благодаря друзьям и коллегам удалось выйти на Офис Президента.
Мне звонили из Украины – дипломаты, сотрудники Офиса Президента, все они сказали: "Срочно езжай в аэропорт, потому что в 4:15 будет самолет",
– рассказала режиссер.
Карими говорит, что тогда еще значительных пробок не было и удалось достаточно быстро собрать родных. Однако уже через час дороги были заблокированы.
Семья Карими не успела на самолет
В аэропорту была огромная толпа, тысячи людей ждали рейса. Но самолеты не взлетали. Мы не успели на самолет,
– сказала режиссер.
Вместо Карими и ее родных на воздушное судно попали другие люди. Осталось только идти в сторону американского военного лагеря. Тогда больше тысячи людей оттеснили американские военные. Режиссеру посоветовали подождать самолет, который должен был прибыть утром.
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Женщина говорит, что не верит в поражение
"Я взяла всех своих, вывела их из толпы и мы начали искать, где нам спрятаться, потому что на аэродроме могли быть сторонники "Талибана". Мы спрятались внутри аэропорта, затем позвонили турки. Сказали, что им звонили из Украины, сказали, что у них есть самолет", – добавила Карими.
Афганке и ее родным удалось покинуть родину на борту военного самолета. Только поднявшись в воздух, Карими почувствовала, насколько ей грустно. Однако женщина говорит, что она – боец и не верит в поражение.
Я оставалась в Афганистане до последнего, до того самого дня, когда они вошли в Кабул. Затем, когда первый самолет поднялся в небо без нас, я понимала, со мной беспомощная группа. Я должна держаться ради них, показывать им: все хорошо, сейчас мы что-нибудь придумаем,
– отметила режиссер.
Что известно о Сахре Карими?Родилась 21 мая 1983 года. Кинорежиссер, глава государственной компании "Афганфильм". Первая и единственная в истории Афганистана женщина с докторской степенью в киноискусстве. Эвакуирована из Афганистана в Украину в ночь на 16 августа 2021 года.
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Главное о ситуации в Афганистане
- 15 августа боевики "Талибана" объявили, что взяли под контроль Афганистан.
- Президент страны Ашраф Гани покинул территорию страны якобы ради того, чтобы прекратить кровопролитие.
- Своих граждан из страны массово забирают другие государства. Сами афганцы хотят сбежать, вызвав хаос в аэропортах.
- Между тем талибы объявили о всеобщей амнистии для чиновников.
- Несмотря на заверения боевиков, они будут уважать права женщин, известно о случаях жестокой расправы над ними.